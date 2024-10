Ukrajna a hágai törvényszéket kéri, hogy kötelezze Oroszországot a Krími híd lebontására

Ukrajna felszólította pénteken a hágai székhelyű Állandó Választottbíróságot (PCA), amely az ENSZ tengerészeti egyezményének Oroszország általi megsértésének ügyét vizsgálja, hogy kötelezze az Oroszországi Föderációt a jogellenesen felépített Kercsi (Krími) híd lebontására.

Ezt az Ukrinform jelentése szerint Ukrajna képviselőjeként Okszana Zolotarjova, az ukrán külügyminisztérium jogi osztályának vezetője mondta Ukrajnának, mint a Fekete- és Azovi-tenger, valamint a Kercsi-szoros partmenti államának jogairól szóló hágai eljárás szóbeli meghallgatásán megtartott záróbeszédében.

„Oroszország jogellenesen építette ezt a hidat, és most el kell távolítania, hogy a nemzetközi joggal összhangban biztosítsa a vízi közlekedést a Kercsi-szoroson keresztül. Oroszországnak ezt az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) alapján meg kell tennie, hogy eleget tegyen a tengeri környezet és a víz alatti kulturális örökség védelmére vonatkozó, a dokumentumba foglalt kötelezettségnek” – érvelt a tisztségviselő, aki szerint a híd szétszerelése az egyetlen módja annak, hogy helyreállítsák az átjárást minden olyan ország hajói számára, amelyek korábban használták, illetve a jövőben is használni akarják a szorost. „Arra kérjük a törvényszéket, hogy tartassa be Oroszországgal a tengerjogi egyezményben foglaltakat” – mondta.

Zolotarjova szerint Oroszországot emellett kötelezni kell annak szavatolására, hogy nem ismétli meg a jogsértéseket a jövőben sem. „Oroszországot utasítani kell, hogy számolja fel jogellenes cselekedeteinek következményeit az általa törvénytelenül lefoglalt és megváltoztatott lobogójú ukrán fúrótornyok visszadásával Ukrajnának. El kell rendelni, hogy Oroszország végezzen tanulmányokat a Kercsi-szorosban végrehajtott orosz építkezéseknek a tengeri környezetre gyakorolt hatásairól” – hangsúlyozta az ukrán jogi képviselő.

Szavai szerint Oroszországot arra is kötelezni kell, hogy tegyen intézkedéseket az az általa okozott környezeti károk felszámolására.

Ukrajna 2016 szeptemberében választottbírósági eljárást kezdeményezett Oroszország ellen, hogy megvédje jogait mint part menti állam a Fekete- és az Azovi-tengeren, valamint a Kercsi-szorosban – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. 2020 februárjában a hágai választottbíróság megerősítette joghatóságát Ukrajna követelésének elbírálására, de csak az Azovi-tenger és a Kercsi-szoros egy részének, valamint az ottani természeti erőforrások eltulajdonításának kérdésében.

A peres eljárás 2024. szeptember 23-án Hágában kezdődött. Az ügy részeként hívta fel Ukrajna a figyelmet a Krími híd jogellenes létezésére, és arra kéri a törvényszéket, hogy a tengerjogi egyezményban foglaltak alapján vonja felelősségre Oroszországot.