Egy olasz pince lomjai közül került elő, most egy milánói páncélteremben rejtegetik

Pablo Picasso eredeti portréjáról van szó, amelyet egy ócskavas-kereskedő talált egy capri-szigeteki ház pincéjében majd hazavitt. A feleség szerint borzalmas volt az alkotás, ennek ellenére, Luigi Lo Rosso egy olcsó keretbe tette az 1962-ben talált feltekert vásznat és nappalija falára akasztotta – írja a The Guardian.

Painting found by junk dealer in cellar is original Picasso, experts claim https://t.co/VYYCkwZWA2

— Guardian culture (@guardianculture) October 1, 2024