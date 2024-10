Joe Biden nem támogatja az izraeli csapásokat iráni nukleáris létesítmények ellen

Biden elnök szerdán újságírók kérdésére válaszolt, amikor Kamala Harris alelnökkel együtt bejárta Észak-Karolinát, hogy megtekintse a Helene hurrikán által okozott károkat.

Irán szerint a kedd esti támadás bosszú volt Iszmail Haníje, a Hamász politikai vezetője, Haszan Naszrallah, a Hezbollah vezetője, illetve Abbász Nilforuszán, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka ellen elkövetett izraeli merényletekre.

Yesterday: Biden answers „No” when he was asked if he’ll deploy more troops to the Middle East.

Today: Pentagon announces that more U.S. troops are being deployed to the Middle East.

Somebody’s running the country and it definitely it’s Joe Biden.pic.twitter.com/xhMIfnUS1w

— Greg Price (@greg_price11) September 30, 2024