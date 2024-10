Válaszcsapás: Irán több mint száz rakétát indított Izrael ellen

Légvédelmi szirénák és robbanások hangját lehetett hallani Jeruzsálemben és a Jordán folyó völgye felett, miután az izraeli hatóságok felszólították a lakosságot, hogy húzódjon biztonságba az óvóhelyeken.

A Reuters hírügynökség újságírói a szomszédos Jordánia egén elfogott és megsemmisített rakétákról számoltak be. Izrael, Irak és Jordánia is a történtek miatt haladéktalanul felfüggesztette a légi közlekedést légterében.

Az iráni állami televízióban az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) nyilatkozatát közvetítve megerősítették, hogy több tucat rakétát lőttek ki Izraelre kedden kora este.

Az Iszlám Köztársaság elit alakulata egyben figyelmeztetett, hogy amennyiben Izrael válaszcsapásra szánja el magát, Teherán válasza még pusztítóbb lesz.

The skies over Israel right now as Iran fires hundreds of ballistic missiles.

This – THIS – is what it looks like when a country tries to commit genocide. pic.twitter.com/T2PlSw19P1

