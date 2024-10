Többen meghaltak Tel-Avivban, egy terrortámadásban

A hatóságok szerint a két támadót semlegesítették. A televízióban is közölt megfigyelőkamerás felvételek szerint a két fegyveres egy villamosmegállóban kezdett el lövöldözni.

There are reports of a terror attack in Tel Aviv. Apparently there are up to 10 casualties following a mass shooting in Jerusalem Boulevard. pic.twitter.com/30t7zLZijN

— Brian BJ (@iamBrianBJ) October 1, 2024