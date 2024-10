Több ország azonnali távozásra szólította fel állampolgárait Libanonból

Több nyugati ország azonnali távozásra szólította fel állampolgárait Libanonból, és új vészhelyzeti tervek kidolgozásán dolgozik evakuálás megszervezésére, miután Izrael „korlátozott hadműveletet” indított a Hezbollah síita milícia ellen.

Noha Törökország is felajánlotta létesítményeit, a korábbi tapasztalatok, illetve földrajzi elhelyezkedése alapján az evakuálási folyamatok központja minden bizonnyal Ciprus lesz. Az Európai Unió Közel-Kelethez legközelebbi fekvő tagállamába 2006-ban mintegy 60 ezer embert menekítettek ki Libanonból, a Hezbollah és Izrael között akkor zajló háború elől.

Mivel a bejrúti nemzetközi repülőteret egyelőre nem zárták le a harcok miatt, néhány ország bérelt repülőgépekkel segíti állampolgárai távozását Libanonból.

Más tervek szerint tengeri úton szállítanák a külföldieket és családjaikat Ciprusra, ami egyszerre nagyobb embercsoportok kimenekítését teszi lehetővé.

Ausztrália arra szólította fel az országban tartózkodó mintegy 15 ezer állampolgárát, hogy hagyják el a fővárost, amíg a bejrúti repülőtér működik. A kanadai hatóságokkal közösen kialakított vészhelyzeti tervek között azonban a tengeri úton történő evakuálás is szerepel, így egy kereskedelmi hajózási vállalattal kötött megegyezés alapján naponta ezer kanadai és ausztrál állampolgárt szállítanának Ciprusra Libanonból.

Franciaország már több hónapja kidolgozta stratégiáját állampolgárai kimenekítésére, evakuálási parancsot azonban még adtak ki. Párizs jelenlegi vészhelyzeti terveinek középpontjában Ciprus és a bejrúti repülőtér áll, de tárgyalnak a Törökországon keresztül történő evakuálásról is. Egy francia hadihajó már a térségben van, egy helikopterhordozó pedig a következő napokban érkezik a Földközi-tenger keleti részére, arra az esetre, ha döntés születik a külföldi állampolgárok evakuálásáról – közölte kedden a francia hadsereg szóvivője.

Németország légi úton már evakuálta Libanonból a nagykövetségi dolgozók családjait és az egészségügyileg veszélyeztetett német állampolgárokat,

valamint támogatásáról biztosította a távozni szándékozó többi állampolgárát is – áll a német külügyminisztérium és a védelmi minisztérium hétfőn kiadott közös közleményében.

Nagy-Britannia azonnali távozásra szólította fel állampolgárait Libanonból és mintegy 700 katonát vezényelt Ciprusra, ahol két katonai támaszpontja is van, valamint két hadihajója is a térségben tartózkodik. A brit kormány továbbá bérelt egy repülőgépet is, amely szerdától közvetlenül Londonba szállítja a távozó briteket.

Olaszország megerősítette a biztonsági személyzetet bejrúti nagykövetségén, Antonio Tajani külügyminiszter pedig ismételten arra kérte az olasz állampolgárokat, hogy sürgősen hagyják el az országot, valamint biztosítékokat kért Izraeltől, hogy a térségben nem éri támadás a békefenntartó műveletekben részt vevő olasz katonákat.

Washington katonákat vezényelt Ciprusra, hogy – felkészülve minden lehetséges forgatókönyvre – segítsék az amerikaiak evakuálását Libanonból.

Kiemelt kép: Iraeli légicsapás Bejrút egyik déli elővárosában 2024. október 1-jén hajnalban, a palesztinokat támogató Hezbollah síita milícia és az izraeli erők harcai idején (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)