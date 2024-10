Október 1-jétől is marad a nyári tarifa a horvát autópályákon – tájékoztatott a horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC).

A HAC azzal indokolta döntését, hogy 2012 óta nem emelt árakat. Ez idő alatt a karbantartási és építési költségek jelentős megnőttek, ezért a vállalatnak korrigálnia kellett az útdíjakat a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében – közölte a HAC.

A szezonális autópályadíjakat – amelyek tíz százalékos árnövekedést jelentenek a nyári hónapokban – először 2017-ben vezették be Horvátországban, de az elmúlt négy évben a koronavírus-járvány, majd a gazdasági válság miatt nem alkalmazták. A vállalat most úgy döntött: az idén július 1-je és szeptember 30-a között megszabott nyári tarifa október 1-jétől is érvényben marad.

Ugyanakkor továbbra is kedvezőbb díjat vehetnek igénybe azok az autósok, akik rendelkeznek elektronikus ENC-készülékkel, amelynek használata legfeljebb 33 százalékos engedményre jogosít fel. A drágulás most sem vonatkozik a nehéz járművekre, autóbuszokra és kamionokra.

Kiemelt kép: várakozó autósok az M7-es autópályán a magyar-horvát határátkelő előtt, Letenyénél (Fotó: MTI/Varga György)