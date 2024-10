Magyarország fenntartja szerepvállalását az Iszlám Állam elleni közös nemzetközi koalíción belül

Szükség van Irak és tágabb térsége további támogatására, mert a terrorizmus valós veszély, ami összefügg az ellenőrizetlen migrációval – jelentette ki Washingtonban Sztáray Péter, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiapolitikáért felelős államtitkára az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció magas szintű tanácskozása után.

Sztáray Péter az MTI-nek elmondta, tíz évvel a megalakulás után a ma már 87 országot tömörítő összefogás elérkezett egy számvetéshez, aminek során sikerként lehet értékelni, hogy az Iszlám Állam területi fennhatósága megszűnt. Ugyanakkor megállapította, hogy a terrorszervezet különböző csoportjai továbbra is jelen vannak földrajzilag kiterjedtebb térségben, elsősorban a Közel-Keleten és Afrikában.

Hangsúlyozta: az iraki kormány a nemzetközi jelenlétet továbbra is igényli, ezért itt az országok valamilyen formában változatlanul jelen lesznek. Továbbá megjegyezte, hogy Magyarország most is ott van Irakban, és a művelet csúcspontján 160 katonája volt ott.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy Magyarország együttműködési programot indít Csáddal. Ez humanitárius, gazdasági és védelmi-biztonsági elemből áll majd. Rámutatott: Irakot és a tágabb térséget továbbra is támogatni kell, mert a terrorizmus valós veszélyt jelent, ami összefügg az ellenőrizetlen migrációval, megállítására pedig nincs hatékony ellenszer, és az összefogás is hiányzik.

Magyarország éppen ezért nagyon komolyan fellép a határvédelem mellett

– mondta Sztáray Péter hangsúlyozva, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol a probléma van és azt nem Európába kell hozni. A terrorizmus és az illegális migráció ugyanis összefügg – jegyezte meg.

Mint rámutatott, 2015-öt követően bebizonyosodott, Magyarországnak igaza volt abban, hogy tömegek kontroll nélküli beengedése nem fogja segíteni az európai térség biztonságát.

Az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció megalakulásának tizedik évfordulóján az amerikai külügyminisztériumban tartott tanácskozás közös nyilatkozata hangsúlyozza, hogy a tagországok elkötelezettek az iraki kormány támogatásában a biztonság, béke és az ország fejlesztése érdekében.

Az állami delegációk vezetői támogatásukról biztosították azt a célkitűzést, hogy 394 millió dollárt gyűjtsenek össze, amit az Iszlám Állam uralma alól korábban felszabadult területeknek biztosítanak Irakban és Szíriában. Megjegyezték, hogy az összegből már több mint 200 millió dollár kötelezettségvállalás formájában összegyűlt.

A záró nyilatkozat kiemeli, hogy a nemzetközi koalíció, a történelem legnagyobb ilyen jellegű együttműködéseként, továbbra is elkötelezett az Iszlám Állam megsemmisítése iránt, bárhol is működjön a terrorista szervezet.

A tanácskozást megnyitó beszédében Antony Blinken amerikai külügyminiszter úgy értékelte, hogy a nemzetközi együttműködésnek egy évtized alatt sikerült megakadályoznia, hogy az Iszlám Állam elérje célját egy földrajzi értelmében összefüggő kalifátus kialakításában.

Hangsúlyozta: a koalíció tagjai 2017-ben felszámolták az Iszlám Állam utolsó iraki erősségét.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a terrorszervezet elleni harc nem zárult le, mert az megpróbálja újraszervezni magát a Közel-Keleten, és sikerült teret hódítania Ázsiában.

Antony Blinken közölte: az Egyesült Államok számára elsődleges fontosságú, hogy az iraki kormány képviselőjével és egyéb nemzetközi partnerekkel tartott tárgyaláson megvitassa az amerikai katonaság részleges iraki kivonását, amiről a bagdadi kormánnyal megállapodás született.

A hónapokon keresztül tartó egyeztetések eredményeként a múlt héten közleményben jelentették be, hogy az amerikai és a koalíciós erők nemzeteinek katonái 2025 szeptemberéig részben elhagyják Irakot.

A lépést a korábbi hírek szerint a bagdadi kormányzat kezdeményezte. Amerikai illetékesek azt hangsúlyozták, hogy nem kivonulásról, hanem a szerepvállalást illető átmenetről van szó.

Kiemelt kép: Sztáray Péter, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiapolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)