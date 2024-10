Bejrút nem akar háborút, a szándékai ellentétesek a Hezbollahéval – Tárik Meszár a libanoni háborúról

– Beszélgetésünk felvétele előtt nem sokkal az izraeli hadsereg szárazföldi erői átlépték a libanoni határt, és megindították a Hezbollah elleni támadásukat. Valóban korlátozott maradhat-e Izrael katonai művelete?

– Az izraeli vezetés elég világosan közölte, mik a beavatkozás céljai: az izraeli–libanoni határt szeretnék megtisztítani. Egy olyan demilitarizált zóna a cél, ahonnan teljes mértékben eltűnik a Hezbollah. Az elsődleges cél tehát a szervezet minden katonai infrastruktúrájának felszámolása a határ mentén.

– Miért ennyire fontos a 2006-ban Bejrút által is aláírt, harminc kilométeres semleges zónát kijelölő szerződés betartatása?

– Azért van erre szükség, hogy az Észak-Izraelből kitelepített, mintegy hatvanezer főnyi civil lakost vissza tudják költöztetni. Őket éppen azért kellett onnan evakuálni, mert a Hezbollah folyamatosan csapást mért erre a zónára. A másik cél pedig az, hogy a Hezbollahot visszaszorítsák a Litáni folyó északi oldalára. Így távolabb kerülnének az izraeli határtól, s nem tudnának olyan könnyen csapásokat végrehajtani. Mindehhez pedig arra van szükség, hogy a Hezbollah katonai infrastruktúráját teljes egészében felszámolják.

– A százezres menekülthullám ellenére nem tudja mindenki elhagyni a területet.

– Ennek az offenzívának kizárólag a Hezbollah a célpontja, ám ettől függetlenül vannak civil áldozatok is, sajnos ez minden háborúban előfordul.

– Bejrút sem kezeli rokonszenvvel a Hezbollah jelenlétét. Hogy viszonyul a libanoni állam ehhez a konfliktushoz?

– Az ENSZ BT határozata, amely 2006-ban lezárta a második izraeli–libanoni háborút, felszólította a Hezbollahot, hogy vonuljon ki a határzónából, és ott szüntesse meg a fegyverkezést. A szervezet ezt a megállapodást megszegte, sőt, nem is igazán fogadta el. Csakhogy a libanoni kormány szándékai ellentétesek a Hezbollahéval: Bejrút nem akar háborút, nem érdeke ugyanis az ellenségeskedés, s a háború szintén ellentétes számos libanoni érdekcsoport akaratával.

– Akkor miért nem a libanoni kormány akarata érvényesül?

– A Hezbollahnak van egy erős hadserege, amivel Libanonban nem tudnak mit kezdeni, hiszen erősebb az ország haderejénél. Hosszabb távon viszont nyilván Libanonnak is az az érdeke, hogy ezt a milíciát leszerelje, mert különben soha nem lesz béke azon a területen.

