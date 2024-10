Az ENSZ főtitkára haladéktalan tűzszünetet sürgetett Libanonban

Minderről Stéphane Dujarric, a főtitkár szóvivője számolt be.

„Mindenáron el kell kerülni egy átfogó háborút Libanonban” – húzta alá Dujarric, hozzátéve, hogy Guterres a nap folyamán már felvette a kapcsolatot Nadzsib Mikáti ügyvezető libanoni kormányfővel, és tájékoztatta, hogy az ENSZ kész segítséget nyújtani a rászorulóknak.

„Az ENSZ főtitkára és képviselői helyben szintén folytatni fogják a helyzet lecsillapítását szolgáló erőfeszítéseiket” – mondta Dujarric.

„Ismét nagyon magas a kockázata annak, hogy egy újabb nemzedéket kárhoztatnak háborús sorsra” – írta Hennis az X-en.

Amid the firing of missiles and rockets, dropping of bombs, and conduct of raids, the machinery of war fails to address the underlying issues. And thus the risk of dooming another generation to the same fate is very real, yet again.

