88 éves korában elhunyt Kris Kristofferson, Grammy-díjas countryzenész és színész.

Halálhírét családja osztotta meg, tájékoztatásuk szerint Kristofferson hawaii otthonában hunyt el.

„Fájó szívvel osztjuk meg a hírt, hogy férjünk/apánk/nagyapánk, Kris Kristofferson szeptember 28-án, szombaton elhunyt. Mindannyian hálásak vagyunk a vele töltött időért. Köszönjük, hogy ennyi éven át szerettétek őt, és amikor megláttok egy szivárványt, tudjátok, hogy mindannyiunkra mosolyog” – írták.

1936-ban Texas államban, Brownsville-ben született, de a család folyamatosan költözött, és végül Kaliforniában telepedett le. Tinédzserként kitűnő sportoló volt, focizott, rögbizett, magas szinten bokszolt, az irodalomban is jeleskedett, díjat nyert a The Atlantic Monthly című folyóirat novellapályázatán.

Alapfokú diplomájának megszerzése után az angliai Oxford Egyetemen Rhodes-ösztöndíjjal William Blake költészetét tanulmányozta és irodalmi mesterdiplomát szerzett. Ekkor már Kris Carson néven énekelgetett, Angliában kislemeze is megjelent, de nem keltett feltűnést.

Apja, a légierő tábornoka a katonai pálya felé terelte volna, de ő éppen csak a kötelező minimumot teljesítette a seregben. Kiképzése után Németországban szolgált helikopterpilótaként, s őrnagyi rangban tért haza. Felettesei a West Point katonai akadémiára vezényelték irodalmat tanítani, de ő inkább a zenét választotta – szülei ezt annyira zokon vették, hogy két évtizeden át nem is beszéltek egymással. Nashville-be, a country zene fővárosába költözött, ahol különféle munkákat vállalt, miközben dalaival házalt a kiadóknál.

2010. június 13-án, a Tennessee állambeli Manchesterben tartott koncertjén készített kép Kris Kristofferson amerikai countryénekesrõl, színészrõl. Kristofferson 2024. szeptember 28-án, 88 éves korában elhunyt.

(Fotó: MTI/AP/Mark Humphrey)

Első sikereit szerzőként érte el 1966-ban: Viet Nam Blues című dalát Dave Dudley juttatta a countrylista legjobb húsz dala közé. Első saját kislemeze 1967-ben jelent meg, de ez nem került listára, szerzeményeit ugyanakkor egyre többen tűzték műsorukra.

Me And Bobby McGee című dalát 1969-ben Roger Miller vitte sikerre, a következő évben Kristofferson bemutatkozó albumán is szerepelt. Igazán halhatatlanná mégis azért vált, mert ez volt Janis Joplin utolsó lemezének utoljára rögzített felvétele, az énekesnő változata 1971-ben, már halála után listavezető lett.

Kristofferson példaképének, Johnny Cashnek szánta a Sunday Morning Coming Down című számát, de sokáig képtelen volt Cash közelébe kerülni.

Végül egy helikopterrel szállt le a kertjében, és úgy nyújtotta át a kottát – a bravúr annyira megtetszett az énekesnek, hogy szárnyai alá vette, meghívta tévéműsorába és bemutatta a Newporti Folk fesztiválon, beindítva előadói karrierjét.

Kristofferson olyan dalokkal örvendeztette meg a countryzene kedvelőit, mint (előadóként egyetlen listavezető száma), a Why Me, a Help Me Make It Through The Night, a From The Bottle To The Bottom, a Please Don’t Tell Me How the Story Ends, valamennyi sikeres dalát lehetetlen felsorolni.

Kris Kristofferson amerikai színész, énekes és dalszövegíró koncertet ad Zürichben 2017. június 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Walter Bieri)

A hetvenes években volt a csúcson, de soha nem tűnt el teljesen.

Az évtizedek során készített lemezt második feleségével, Rita Coolidge-dzsal, Barbra Streisanddal, Brenda Lee-vel és Dolly Partonnal. 1985-ben ő is tagja volt a countryzene szupercsapatának, a Highwaymen (Kristofferson, Johnny Cash, Waylon Jennings és Willie Nelson) tíz év alatt három rendkívül sikeres lemezt adott ki. Utoljára 2013-ban jelentkezett stúdióalbummal Feeling Mortal címmel, a 2014-es The Cedar Creek Sessions legismertebb dalaiból ad ízelítőt.

Sokan úgy gondolják, életművének méltó helye mindjárt Johnny Cash után van.

A zene azonban csak az egyik fele életének, hiszen a film világában is letette névjegyét.

Első szerepét Dennis Hopper The Last Movie című filmjében kapta, ahol elsősorban énektehetségét kamatoztatta. Említésre méltó alakítást nyújtott két évvel később a Pat Garrett és Billy, a kölyök című filmben James Coburn oldalán, 1974-ben már főszerepet játszott Martin Scorsese Alice már nem lakik itt című drámájában.

A nagy áttörést számára az 1976-ban Barbra Streisanddal forgatott Csillag születik című film hozta el, az öregedő alkoholista zenész megformálásáért a legjobb színész kategóriában Golden Globe-díjat kapott.

1978-ban a Konvoj című akciófilmben szerepelt, ezt 1980-ban a monumentális költségvetéssel készült és monumentális bukásnak bizonyult A Mennyország kapuja című western főszerepe követte. A filmezésnek ezután sem fordított hátat, de a következő években televíziós sorozatokra és a tévéfilmekre koncentrált.

1996-ban John Sayles Lone Star – Ahol a legendák születnek című krimijében Chris Cooper és Matthew McConaughey társaságában tűnt fel, s mivel a kritikusok csak elismeréssel írtak róla, újjáélesztette színészi karrierjét. Számos emlékezetes szerepet osztottak rá, 1998-ban az Író és hős című James Ivory filmben egy Párizsban élő amerikai író, majd a Penge-trilógiában egy vámpírvadász bőrébe bújt.

2001-ben Tim Burton ikonikus sci-fi akciófilmjében, A majmok bolygójában, 2009-ben a könnyed, romantikus Nem kellesz eléggé című komédiában, 2011-ben a Delfines kalandban és folytatásában, majd a Traded című westernben, 2018-ban a Blaze című életrajzi drámában játszott.

Az énekes-színész háromszor nősült és nyolc gyermeke született.

Kris Kristofferson állítólag korábban már sírfeliratát is kiválasztotta, azt szeretné, ha Leonard Cohen Like A Bird című versének/dalának első három sorát vésnék sírkövére:

„mint madár a dróton, mint részeg az éjféli áhítaton, megpróbáltam szabaddá lenni.”