Az izraeli hadsereg videót mutatott be utántöltő repülőgépekről a légierő nagy hatótávolságának érzékeltetésére

A képek éppen az utántöltés művelete során mutatják a gépeket. Izrael vasárnap támadta a húszi lázadókat, miután Jemenből ballisztikus rakétákkal próbálták megtámadni Izraelt.

A jemeni húszi lázadók az iráni támogatással kiépült, Izrael és az Egyesült Államok közel-keleti befolyása ellen harcoló, „az ellenállás tengelye” nevű szövetség tagjai.

🛩️WATCH the IAF at work as dozens of IAF aircraft—including fighter jets and refueling aircraft—conducted strikes on military targets belonging to the Houthi terrorist regime in the areas of Ras Isa and Hudaydah in Yemen: pic.twitter.com/Y6axCJDoHZ

— Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024