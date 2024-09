Andrzej Duda elnök nem fogja tétlenül nézni, hogy Lengyelországban nem működik az igazságszolgáltatás

Lengyelországban nem működik az igazságszolgáltatási rendszer, ami megbénítja az államot, Andrzej Duda elnök pedig nem fogja tétlenül nézni ezt az állapotot – jelentette ki Andrzej Dera, a lengyel államfői hivatal államtitkára hétfőn a TV Republika konzervatív hírtelevízióban.

Az államtitkár arra reagált, hogy a biztonsági őrség hétfőn nem engedte be az államügyészség varsói székházába Dariusz Barskit, az Adam Bodnar igazságügyi miniszter által januárban felmentett államügyészt. Barski annak ellenére nem mehetett be a hivatalába, hogy a lengyel legfelsőbb bíróság pénteken továbbra is érvényesnek ítélte kinevezését.

Dera szerint Donald Tusk kormányfő és Adam Bodnar a felelősök azért, hogy „az állam nem úgy működik, ahogyan kellene”. Az államtitkár bírálta, hogy a jelenlegi kormány kétségbe vonja az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) párt által vezetett kormány idején kinevezett bírák státuszát. A pénteki legfelsőbb bírósági döntés nyomán kétségbe vonható a Barski utódai által kinevezett ügyészek státusza is – mutatott rá. „Röviden elmondható, hogy Lengyelországban megszűnt működni az igazságszolgáltatási rendszer” – jelentette ki.

Andrzej Duda elnök „az alkotmány őrzőjeként” nem várhatja tétlenül, hogy „a bíráskodásban fennálló káosz teljesen megbénítsa az államot” – folytatta az államtitkár. Úgy ítélte meg: „nagyon konkrét” elnöki lépések várhatók az alkotmány tiszteletben tartása érdekében.

„Az első egy felszólítás lesz az alaptörvény betartására” – fejtette ki Dera, majd hozzátette: amennyiben az állam működését destabilizáló tevékenység folytatódna, „léteznek más demokratikus lehetőségek, amelyek eredményeként menesztik ezt a kormányt”. Az államtitkár ebben az összefüggésben nem bocsátkozott további részletekbe.

A lengyel ügyészség az igazságügyi miniszter (aki egyben főügyész) ellenőrzése alá tartozik, élén a főügyész első helyettese, az államügyész áll. Adam Bodnar január 12-én arra hivatkozva mentette fel Barskit az államügyészi tisztség alól, hogy Zbigniew Ziobro, az előző kormány igazságügyi minisztere 2022-ban szerinte szabálytalanul nevezte ki őt. A felmentést érvénytelenítő pénteki legfelsőbb bírósági határozatot Bodnar nem kötelező érvényűnek nevezte. Azzal érvelt, hogy a döntést hozó kamarának szabálytalan az összetétele, mert tagjait a PiS-kormány idején nevezték ki.

Andrzej Duda elnök még januárban, majd pénteken ismét jogállamiságot sértőnek nevezte Barski felmentésének módját.

Hétfőn a lengyel államfői hivatal X-felületén bejelentették: az államfő kedden hivatalában fogadja Barskit.

Kiemelt kép: Andrzej Duda lengyel elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Lukas Gagulski)