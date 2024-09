Korrupciós vádak miatt bűneljárás indult New York polgármestere ellen

Külföldről származó megvesztegetés miatt emeltek vádat Eric Adams, New York polgármestere ellen csütörtökön, ami hivatalban lévő polgármesterrel még nem történt meg a nagyváros történetében.

A szövetségi ügyészség által nyilvánosságra hozott vádirat 5 pontban foglalja össze a polgármester által elkövetett törvénysértéseket. Többi között megállapítja, hogy a demokrata párti politikus 2014 óta fogadott el juttatásokat, a többi között nagy értékű utazásokat török üzletemberektől, ingyenes vagy kedvezményes repülőjegyeket, szállást és ellátást, amikor Brooklyn városrész vezetője volt.

A vád szerint nemcsak elfogadta a tiltott előnyt, de ösztönözte is.

A megvesztegetés révén utazott Törökország mellett Franciaországba, Indiába, Sri Lankára, Kínába és Magyarországra. A vádhatóság úgy látja, hogy Eric Adams 2018-től, de főleg 2021 után a polgármesteri választási kampányának céljaira szintén külföldi támogatásokhoz jutott, amelyeket nem csak elfogadott, de kért is. A polgármester ellenszolgáltatásként kedvező elbírálást ígért külföldi személyeknek, így egy meg nem nevezett török diplomatának. Az ügyészség szerint az ellenszolgáltatás többi között a török főkonzulátus épületének felgyorsított tűzbiztonsági felülvizsgálata formájában történt meg. Eric Adams ügyvédje helyi idő szerint csütörtökön délután tagadta, hogy ügyfele törvénysértést követett volna el és a vádemelés tényét politikai indíttatásúnak nevezte. Úgy vélte, hogy a vádat az váltotta ki a szövetségi ügyész részéről, hogy a polgármester szövetségi forrásokra tartott igényt a városba érkezett nagyszámú illegális bevándorló ellátására, és kritikát fogalmazott meg a washingtoni kormányzattal szemben a migránsok nagy száma miatt. A jogi képviselő, Eric Adams jelenlétében, újságírók előtt azt is elmondta, hogy minél előbb szeretnének bíróság elé állni az ügy tisztázása érdekében.

Eris Adams közölte, hogy a bűnvádi eljárás megindulása ellenére nem szándékozik lemondani hivataláról.

A vádemelést megelőzően, szeptemberben a polgármester hivatalának több magas rangú tisztségviselője lemondott, többek mellett New York város rendőrparancsnoka, akit Eric Adams belső köréhez tartozóként emlegettek. A szövetségi hatóságok szeptember elején házkutatást tartottak a polgármester két tanácsadójának otthonában. A demokrata párti politikus városvezetői munkáját megelőzően New York város rendőrségén dolgozott 22 éven keresztül, ahonnan kapitányként szerelt le. 2021-ben választották a több mint 8 milliós nagyváros polgármesterévé, a tisztséget 2022 januárja óta tölti be.

Kiemelt kép: Eric Adams New York-i polgármester sajtótájékoztatót tart a hivatalos rezidenciája, a Gracie Mansion előtt 2024. szeptember 26-án, miután bűnvádi eljárást indítottak ellene és a szövetségi nyomozók házkutatást tartottak a rezidencián. (Fotó: MTI/EPA/Olga Fedorova)