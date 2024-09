MCC: Újabb pofon a sajtószabadságnak Brüsszelben, lemondták Frank Füredi könyvbemutatóját

Ismét komoly sérelem érte a szólásszabadságot a belga fővárosban, miután a rendezvénynek helyszínt adó brüsszeli könyvesbolt lemondta Frank Füredi professzor legújabb, The War Against the Past című könyvének bemutatóját. Mindez annak ellenére történt, hogy korábban már beleegyeztek az esemény megrendezésébe, később azonban visszavonták az erre vonatkozó ajánlatukat arra hivatkozva, hogy a könyvbemutató túlzottan „politikai jellegű” – írta a Mathias Corvinus Collegium az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

„Frank Füredi professzor, az MCC Brussels igazgatója legújabb, nagy visszhangot kiváltó könyvében a történelem elleni kulturális keresztes hadjáratot vizsgálja, amelyben a múltat egyre inkább "toxikusnak„ minősítik. A szerző górcső alá veszi a szobrok ledöntésétől kezdve a történelmi kifejezéseknek a szótárakból való eltörléséig a múlt negatív színben való feltüntetésére irányuló egyre növekvő erőfeszítéseket. A nagy tekintélyű Polity Press által kiadott könyv számos elismerést kapott Európa és az Egyesült Államok olyan vezető értelmiségeitől, mint Jonathan Haidt, Nigel Biggar, Jonathan Sumption vagy Robert Tombs. Ennek is köszönhetően a kiadvány a nyugati civilizáció múltjának örökségéről szóló széles körű vita egyik sarokkövévé vált" – tudatták. „Sokat elárul a brüsszeli szólásszabadság helyzetéről a Piola Libri könyvesbolt azon döntése, hogy lemondja a rendezvényt, miután korábban beleegyezett annak megrendezésébe" – idézte a közlemény Frank Füredit, aki szerint ironikus, hogy az Európai Bizottság székházához nagyon közel található könyvesbolt – amelyet az Európai Unió vezetői is látogatnak – veszélyesnek minősít egyes könyveket, miközben a „befogadás" iránti elkötelezettségére hivatkozik. „Ez az incidens rávilágít az EU buborékjának mélyen cenzúrázó jellegére, valamint a Brüsszelben és Belgiumban létező és virágzó képmutatásra" – tette hozzá a szerző. Az MCC Brussels e-mailben értesült a könyvesbolt negatív döntéséről. A bolt képviselője így fogalmazott: „Alapos mérlegelés után megállapítottuk, hogy a kezdeményezés politikai jellege erősebben kirajzolódik, mint ahogyan azt eredetileg gondoltuk" – áll a közleményben. „Az MCC immár sokadjára ütközik a szólásszabadság korlátozásának kísérletébe Brüsszelben. Az idei év elején az általuk szervezett National Conservatism Conference (NatCon) rendezvényét próbálták brüsszeli bürokraták ellehetetleníteni, az eseményre gyakorolt nyomást végül egy széles körű média-, politikai és jogi kampánnyal sikerült visszaverni, így a rendezvényt végül megtartották Brüsszelben. Az MCC Brussels elkötelezett a szólásszabadság védelme mellett, így sikerült egy másik helyszínt találni a könyvbemutatónak. Erről hamarosan tájékoztatják is a közvéleményt" – írták. Kiemelt kép: Frank Füredi. (Fotó: MTI/Soós Lajos)