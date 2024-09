Halálos áldozata is van az éjszakai orosz légitámadásoknak Odesszában

Egy halálos áldozata volt csütörtökre virradó éjszaka Odesszában az orosz erők Ukrajna elleni légicsapásainak, amelyek több megyében kárt tettek az alapvető infrastruktúrában – közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter a közösségi médiában.

Az ukrán vezérkar közlése szerint az orosz erők 78 drónnal és hat rakétával indítottak támadást Ukrajna különböző régiói ellen. Az ukrán légvédelem 66 drónt és négy rakétát semmisített meg – tették hozzá.

Az Odesszát ért rakétacsapás egy nő halálát okozta, nyolcan pedig a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja elleni, irányított rakétával végrehajtott támadásban sebesültek meg

– ismertette a belügyminiszter.

Kijev felett tucatnyi drónt lőttek le – számolt be Szerhij Popko, a főváros katonai közigazgatásának vezetője, hozzáfűzve, hogy számos gépkocsi és egy lakossági gázvezeték is megrongálódott. A kijevi légvédelem közlése szerint több Kinzsal típusú hiperszonikus rakétát is észleltek, de erről további részleteket nem közöltek.

A nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszkot ért légicsapás szintén az infrastruktúrában okozott kárt, ezért a város egyes részein leállt az áramszolgáltatás

– közölte Szvetlana Oniscsuk regionális kormányzó.

A dél-ukrajnai Mikolajiv megyében is az energiaszolgáltatás károsodott a többórás légitámadás alatt – közölte a Telegramon Vitalij Kim helyi kormányzó, hozzátéve, hogy egyes fogyasztóknál emiatt időlegesen szünetel az áramszolgáltatás.

Az ukrán energetikai minisztérium Telegramon olvasható közlése szerint a Kijevi, Ivano-Frankivszki és Dnyipropetrovszki megyékben elektromos alállomások szenvedtek károsodásokat, vagy gyulladtak ki, minek következtében több helyen megszakadt az áramszolgáltatás.

Kiemelt kép: Égő raktárépület Odesszában 2024. június 24-én, miután orosz rakétatámadás érte a dél-ukrajnai kikötővárost. (Fotó: MTI/EPA/Ihor Tkacsenko)