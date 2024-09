Az izraeli jobboldal elutasítja a háromhetes azonnali libanoni tűzszünetet, az ellenzék vezetője viszont támogat egy egyhetes tűzszünetet.

Szerda délután óta nem voltak légiriadók Izrael északi határvidékén, a Hezbollah beszüntette a rakéták Izrael ellen indítását. Amerikai kormányzati tisztségviselők szerint a következő órákban várhatóan életbe lép a Hezbollahhal kötött tűzszünet. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök jelenleg egy repülőgép fedélzetén New Yorkba tart, ahol pénteken felszólal az ENSZ Közgyűlésén. Hivatala még nem reagált a tűzszünetről szóló jelentésre. A tűzszüneti jelentések heves válaszokat váltottak ki Izraelben. A Vallásos Cionisták nevű szélsőjobboldali pártot vezető Becalel Szmotrics pénzügyminiszter kijelentette: „az északi hadjáratnak egyetlen forgatókönyvvel kell véget érnie – a Hezbollah szétzúzásával és annak ellehetetlenítésével, hogy kárt tudjon okozni az északi lakosoknak”. „Nem szabad időt adni a felépülésre az ellenségnek az őt ért súlyos csapásokból, hogy újjászervezze magát a háború folytatása érdekében 21 nap elteltével. A Hezbollah vagy megadja magát, vagy háború, csak így tudjuk helyreállítani az ország északi részének és lakosainak biztonságát” – hangoztatta.

„Izraelnek be kell jelentenie, hogy elfogadja a Biden-Macron-féle tűzszüneti javaslatot, de csak hét napra, hogy a Hezbollah ne állíthassa helyre parancsnoki és irányítási rendszerét.”

„Nem fogadunk el olyan javaslatot, amely nem tartalmazza a Hezbollah eltávolítását északi határunkról” – mondta ezzel szemben Jaír Lapid, a centrista Van Jövő párt és a parlamenti ellenzék vezére. Amerikai tisztségviselők szerint a tűzszünet 21 napig fog tartani, amint azt Joe Biden amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök közölte, amelyhez Ausztrália, Kanada, az Európai Unió, Németország, Olaszország, Japán és Szaúd-Arábia is csatlakozott. Noha szerda délután Izraelt nem lőtték Libanonból, az izraeli hadsereg (IDF) este is folytatta támadásait Libanon területén. „Ebben a 21 napban tárgyalásokat folytatnak a felek. Reméljük, hogy olyan megoldás születik, amely otthonukba juttatja mindkét ország lakóit” – hangsúlyozták amerikai tisztségviselők. „Ez az egyezmény csak Libanonra lesz érvényes, de +időt nyernek+ vele a gázai Hamásszal folytatott alkuhoz is. Elérhető a diplomáciai megoldás” – tették hozzá.

Kiemelt kép: Izraeli légicsapás helyszíne a dél-libanoni faluban, Akbiében 2024. szeptember 24-én. Libanoni források szerint az előző nap 492 ember, köztük 35 gyermek vesztette életét a Dél-Libanon elleni izraeli légitámadásokban. (Fotó: MTI/AP/Mohammed Zaatari)