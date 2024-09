Izraelben elfogták az ország középső részére irányzott libanoni rakétát

Szerda reggel a Dávid parittyája nevű légvédelmi rendszer elfogott egy, Izrael középső részére irányzott libanoni rakétát – jelentette az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője szerdán.

A gázai iszlamista Hamász terrorszervezet elleni háború tavaly őszi kitörése óta első alkalommal lőtte Izrael középső részét az Iránból támogatott libanoni síita Hezbollah terrorszervezet. A közepes hatótávolságú föld-föld rakétát a Glilot nevű, az ország középső részén fekvő, hírszerző katonai bázis ellen irányozták – jelentette az al-Arabija nevű hírtelevízió. A rakéta miatt megszólaltak a légvédelmi szirénák az ország középső részein, de a polgári védelem bejelentette, hogy nem változtatták meg a térség civilekre vonatkozó utasításait. Az izraeli légierő reggel légicsapások újabb hullámát indította el Libanonban válaszul a föld-föld rakétára. „A támadásban katonai épületekből tevékenykedő terroristákat és több tucat lőszerraktárat lőttek, melyekben manőverező robotrepülőgépeket, precíziós rakétaindítókat és a Hezbollah terrorszervezet célpontjait őrizték. A lőszerraktárak elleni támadásokat követően másodlagos robbanásokat észleltek, amelyek arra utalnak, hogy sok fegyver volt a megtámadott raktárakban” – közölte a légierő. A reggeli izraeli támadásban Dél-Libanon mellett Baalbek környékén, a Bekaa-völgyben csaptak le az izraeli vadászgépek, valamint Bejrút mellett, Szaadijat körül is támadtak egy fegyverraktárat. Az IDF arab nyelven figyelmeztette a korábban elmenekült dél-libanoni civileket, hogy még nem biztonságos visszatérni otthonaikba. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/ATEF SAFADI)