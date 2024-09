Interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt a kínai hadsereg

Az iráni elnök is részt vesz az októberi BRICS-csúcstalálkozón Oroszországban

Maszúd Peszeskján iráni elnök is részt vesz az októberi BRICS-csúcstalálkozón Oroszországban, ahol Vlagyimir Putyin elnökkel is tárgyalni fog – jelentette be kedden az iráni kormányszóvivő.