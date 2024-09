Brit katonai kontingens indul Ciprusra, a londoni kormány Libanon azonnali elhagyására szólítja fel a briteket

Hétszáz fős brit katonai kontingenst vezényelt Ciprusra a londoni védelmi minisztérium az egyre mélyülő libanoni válság miatt. A brit kormány ezzel egyidejűleg Libanon azonnali elhagyására szólította fel a brit állampolgárokat.

A katonai alakulat ciprusi telepítéséről szóló szerdai bejelentés indoklásában a védelmi tárca hangsúlyozza, hogy az utóbbi napokban jelentősen eszkalálódott az Irán által támogatott libanoni Hezbollah síita milícia és Izrael fegyveres konfliktusa, és ennek nyomán a brit kormány folytatja készenléti terveinek kidolgozását. A minisztérium tájékoztatása utalást tartalmaz arra is, hogy a Ciprusra vezényelt katonai kontingens részt vehet a Libanonból távozó britek elszállításában. Az ismertetés szerint ugyanis a katonai egységek tevékenységét a brit határrendészet és a külügyminisztérium illetékesei is segítik. A brit királyi légierő legnagyobb ciprusi támaszpontja Akrotiriben működik, és ez – a Cipruson működő többi brit katonai létesítménnyel együtt – szuverén brit területnek számít. Nagy-Britannia ezeken a támaszpontokon jelentős létszámú katonai és diplomáciai személyzetet állomásoztat, emellett a Földközi-tenger keleti medencéjében tartózkodik két brit hadihajó is.

John Healey védelmi miniszter a katonai kontingens ciprusi telepítésének bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a kormány minden előkészületet megtesz a brit állampolgárok megsegítésére. A védelmi tárca tájékoztatása szerint a brit királyi légierő (RAF) repülőgépeket és szállító helikoptereket tart készenlétben szükség esetére. A londoni külügyminisztérium arra szólította fel a brit állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Libanonba, mivel a helyzet gyorsan romlik, és ennek máris „pusztító következményei” vannak. Sir Keir Starmer brit miniszterelnök szerdai nyilatkozatában kijelentette, hogy

a Libanonban tartózkodó brit állampolgárok számára „eljött az azonnali távozás ideje”.

Starmer is megerősítette, hogy London felgyorsítja a készenléti tervek előkészítésének ütemét a libanoni helyzet eszkalációja miatt. Szerdai felhívásában a brit külügyminisztérium is Libanon haladéktalan elhagyására szólította fel a brit állampolgárokat.

Kiemelt kép: Libanon elleni izraeli légicsapás a dél-libanoni Mardzsajunból nézve 2024. szeptember 21-én. (Fotó: MTI/EPA)