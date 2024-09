Izrael és Libanon között újabb kölcsönös légicsapások voltak, újabb légitársaságok függesztették fel izraeli járataikat

Újabb kölcsönös légicsapások voltak Izrael és Libanon között kedden, és újabb légitársaságok jelentették be, hogy felfüggesztik izraeli járataikat.

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje az utóbbi órákban is támadta az Irán által támogatott libanoni síita Hezbollah fegyvereseit és az indítóállomásokat, ahonnan rakétákat lőttek ki a Jezréel-völgyben fekvő Afulára és a völgy más településeire – jelentette a katonai szóvivő. Azt is közölték, hogy az izraeli légierő Dél-Libanonban több tucat Hezbollah-célpontot támadott, és a légicsapások nyomán másodlagos robbanásokat figyeltek meg, melyek azt jelezték, hogy fegyvereket tároltak a célba vett épületekben. Az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus eszkalálódása miatt több légitársaság felfüggesztette járatait.

A Magyarországról is repülő Wizz Air légitársaság átmenetileg törölte keddi, Tel Avivba és Ammanba tartó járatait.

A British Airways 48 órára függesztette fel gépeit, az Azerbaijan Airlines pedig keddre tervezett járatáról mondott le. A Wizz Air közölte, hogy „kapcsolatban áll az érintett ügyfelekkel, minden érintett féllel, és továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet”. Hétfőn a Lufthansa német légitársaság jelentette be, hogy október 14-ig meghosszabbítja az Izraelbe és onnan induló járatok törlését. Ez a döntés vonatkozik az Austrian Airlines, a Swiss, a Brussels Airlines és az Eurowings gépeire is.

Időpont megnevezése nélkül állította le izraeli járatait az amerikai United Airlines és a horvátországi Croatia Airlines. Szeptember 25-ig nem repül a lengyel LOT és a Virgin Atlantic, 26-ig a British Airways, október 24-ig az Air India, október 27-ig az írországi Ryanair, október végéig a spanyol Vueling, december 31-ig az amerikai Delta Airlines és az Air Canada, jövő március végéig az EasyJet. Sokan attól tartanak, hogy törlik a közelgő őszi zsidó ünnepekre jó előre lefoglalt járataikat. Köztük évente hagyományosan ultraortodoxok ezrei tartják a zsidó új évet, a ros hasanát az ukrajnai Umánban.

A háború tavaly október 7-i kezdetétől négy olyan időszak volt, amikor a biztonsági helyzet számos járat törléséhez vezetett: a háború kitörésétől december végéig, majd áprilisban, az iráni támadás után, egész augusztusban Iszmail Hanije Hamász-vezér és a Hezbollah magas rangú vezetőinek meggyilkolása után, és szeptember közepétől a libanoni eszkaláció miatt. Tel-Avivban a Ben Gurion repülőtér továbbra is a szokásos módon üzemel, nem irányítanak más országokba járatokat – jelentette hétfőn a repülőtéri hatóság szóvivője.

Kiemelt kép: Izraeli légibombák füstje száll fel a dél-libanoni Mardzsajun városánál levő Tajbeh faluból 2024. szeptember 23-án, amelynek hajnalán az izraeli hadsereg több hullámban légicsapásokat hajtott végre a palesztinokat támogató libanoni síita Hezbollah fegyveres szervezet fegyverraktárai és rakétakilövő állomásai ellen Nabatieh kormányzóságban. (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)