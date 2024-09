Gulyás Gergely Bajorországban tárgyalt

Magyarország abban érdekelt, hogy fenntartsa és javítsa gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatait Bajorországgal – mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az MTI-nek, miután hivatalos látogatáson járt Münchenben.

A miniszter az MTI-nek telefonon adott interjúban elmondta: hétfőn és kedden Münchenben találkozott a bajor kancelláriaminiszterrel, az európai ügyek miniszterével valamint CDU-s parlamenti és tartományi képviselőkkel. Gulyás Gergely hangsúlyozta: ezek a találkozók – annak ellenére, hogy a Fidesz már nem az Európai Néppárt tagja – kifejezetten barátiak voltak. Magyarország továbbra is az egyik legfontosabb gazdasági partner Bajorország számára, és ez fordítva is így van, ráadásul számtalan olyan politikai kérdés van, ami Bajországban és Magyarországon is kiemelt fontosságú – jelezte.

Ezek között a legaktuálisabbnak a migrációt nevezte. Értékelése szerint Bajorország elszenvedője annak, hogy az Európai Unió nem követelte meg a schengeni külső határok védelmét, és ez ma veszélyezteti a szabad utazást és szabadkereskedelmet a schengeni övezeten belül.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. szeptember 12-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)