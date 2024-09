Bóka János arról beszélt, az európai versenyképesség javítása a magyar elnökség legfontosabb átfogó prioritása

Az Európai Unió versenyképességének javítását nevezte a magyar tanácsi elnökség legfontosabb átfogó prioritásának Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben.

Bóka János az Általános Ügyek Tanácsának ülését megelőzően újságíróknak nyilatkozva elmondta: a versenyképesség ügyét mindegyik tanácsi formációban vizsgálni fogják, továbbá ez lesz a központi témája az Európai Tanács novemberi, informális budapesti ülésének is. A tárcavezető azt is közölte, hogy emellett nagy hangsúlyt kívánnak helyezni az Európai Unió bővítésére is. „Célunk, hogy valamennyi tagjelölt ország tehessen egy lépést előre ebben a folyamatban a magyar elnökség alatt”.

Kiemelte, hogy a magyar elnökség emellett javítani kíván az EU Svájchoz és az Egyesült Királysághoz fűződő kapcsolatain is, valamint foglalkozni kíván a demográfiai kihívásokkal, a terjedő európai antiszemitizmussal és Európa zsidó kulturális örökségének védelmével is. Mint mondta, az Általános Ügyek Tanácsának második napirendi pontja a tanács jogállamisági párbeszédének folytatása. Kedden a horizontális általános jogállamisági kérdéseket vitatják meg az Európai Bizottság 2024-es jogállamisági jelentése alapján.

„Történelmi alkalomnak” nevezte továbbá, hogy a keddi megbeszélésen részt vesznek Észak-Macedónia, Szerbia, Montenegró és Albánia képviselői is, kiemelve, hogy először kerül ilyen megbeszélésre sor.

„Nagyon fontos, hogy a nyugat-balkáni tagjelölt országok ebben a párbeszédben egyenlő félként vesznek részt”

– jelentette ki Bóka János.

„Nem róluk fogunk beszélgetni, hanem velük fogunk beszélgetni, amit én a magyar elnökség nagy eredményének tekintek”

– tette hozzá.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. (Fotó: MTI/Purger Tamás)