Szabadlábra helyezték a bűnözőket az Egyesült Királyságban, de a lábukról lefelejtették a nyomkövetőt

Angliában és Walesben nemrég több mint 1700 foglyot engedtek ki idő előtt a börtönök túlzsúfoltságát kezelő kormányzati program részeként, de a fogvatartottak egy csoportját nem látták el elektronikus lábbilinccsel annak ellenére, hogy ez volt a szabadulás egyik feltétele.

Some prisoners released early without being tagged https://t.co/gdgPnT9Ed9

— WPB (@ICPSLONDON) September 19, 2024