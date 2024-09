„Mintha Amerika hideg polgárháború állapotában lenne a választások miatt, és nehéz elképzelni bármit, ami kivezetné ebből”

Órák alatt lépett túl a Donald Trump elleni második merényletkísérleten a demokrata párti amerikai sajtó. A volt elnököt golfozás közben akarta lelőni egy kalasnyikovval, távcsővel, kamerával, golyóálló mellénnyel felszerelt férfi. A támadó mintegy 12 órát hasalt egy bokor alatt, néhány száz méterre a pályától, míg végül az egyik testőr észrevette a levelek közül kikandikáló puskacsövet. Tűzharcra került sor, a merénylő elmenekült, ám végül a hatóságok elfogták. Ennek azonban nem volt hírértéke az amerikai baloldali média szerint. Sőt, volt olyan tévétársaság, ami a merénylet kifejezést is gondosan kerülte a híradásokban. De vajon miért? Bill D'Agostino, a Media Research Center vezető elemzője a Kossuth Rádiónak adott interjút.

– Manapság semmit nem lehet igazán előrejelezni. A beszélgetésünk előtti napon például újabb példátlan fejleménye volt a politikának. Mégpedig egy újabb merényletkísérlet Donald Trump volt elnök és elnökjelölt ellen. Több médium rögtön átkapcsolt a rendkívüli híradás üzemmódba. Ön miként látja az események közlését a médiában? Nekem az a csekély benyomásom van, hogy sokan, akár még elemzők is, valahogy már rutinszerűen fogadták, hiszen nem először történt meg.

– Mindenképpen egyetértek a megállapításával, hogy sokkal kisebb érdeklődést tanúsítottak, mint az alig néhány hónapja történtekkor. Ennek okaként részben azt látom, hogy a vezető médiumok látták, milyen hatása volt annak az első merényletkísérletnek. És most itt rendkívül cinikus politikai alapon gondolkozó emberekről van szó, a médiát pedig nyíltan politikai szereplőnek kell tekinteni. A viselkedésük minden eleme ezt tükrözi. Jóllehet az objektív újságírás képviselőiként állítják be magukat. Nem igazán látok bármi más okot arra, hogy miért nem tartják fontosnak beszélni erről, egy rövid említésen kívül, mint azt, hogy tisztában vannak azzal, ez politikai értelemben Trumpot segíti. Mindent azon keresztül mérnek, hogy a mi oldalunkat, vagy a másik oldalt segíti-e. Az nem számít, hogy egy esélyes elnökjelölt és volt elnök vált kis híján merénylet áldozatává, már másodjára két hónapon belül. Az amerikai adófizetők pénzéből is támogatott közszolgálati műsorszolgáltató,

a PBS kevesebb mint fél percben számolt be a második merényletkísérletről, majd ezt követően 16 percben foglakozott azzal, hogy a hírességek kiállása Kamala Harris mögött vajon segítségére van-e, vagy sem.

Elképzelheti akkor, hogy más médiumok, mint a CNN, vagy MSNBC miként tárgyalta az ügyet. Utóbbi például az elsők között volt, amelyik Donald Trumpot és retorikáját okolta azért, hogy kis híján lelőtték.

– Vagyis az volt a stratégia, hogy ne legyen szalagcím, vezető hír a merényletkísérletből?

– Igen, pontosan. Tovább akarnak lépni, amilyen gyorsan csak lehet. Azt akarják, hogy a közönségük, valamint egész Amerika elfeledje, amilyen hamar csak lehet. Az NBC televízió annyira tartott a beszámolótól, hogy az esetre úgy hivatkoztak, hogy abban merényletkísérlet nem is szerepelt. A szalagcímük így egy nappal később az volt, hogy „Trump: golfpálya incidens”.

– Ebben az esetben pedig nem hangozhat el az az állítás, hogy a gyanúsított egy szélsőjobboldali alak lett volna, ami meglehetősen kellemetlen az említett médiumok számára. Hiszen ez az ember a médiabeszámolók alapján a demokraták szavazója, az ukrajnai háború és Ukrajna mellett állt, járt is oda. Nem mondhatják rá, hogy egy szélsőjobboldali Trump-támogató lenne.

– Ezt gondolnánk, de próbálják ezt mondani. Ugyanis találtak tőle egy közösségi média-bejegyzést, miszerint 2016-ban állítólag Trumpra szavazott, majd teljes mértékben szembe fordult vele, és aztán a Black Lives Matter, Joe Biden és Kamala Harris iránti támogatását hangoztatta bejegyzéseiben is. Van egy nyilvános bejegyzése is, ami úgy hangzik: „a demokrácia a választás tétje 2024-ben”. Ez a mondat pedig egy nagyon általános utalás a demokraták és a demokraták pártján álló média részéről Donald Trumpra. Van is erről egy összeállítás különböző médiumokból, pontosan ez a mondattal, azaz, hogy „a demokrácia a választás tétje”.

– Természetesen nem újdonság, hogy egy konstruált valóságban élünk, a média által konstruált valóságban. Ma már talán azt is mondhatjuk, hogy nem konstruált, hanem inkább fabrikált. De mit gondol ennek jelentőségéről a következő, előttünk álló mintegy 50 napban, ami a választásig hátra van?

– Annyiszor elmondták már, sokféle módon, hogy a politikai hőmérséklet Amerikában jelenleg hihetetlenül magas. Nem látok semmit, ami mérsékelné, sőt, ha valami látható, akkor az inkább még tovább növeli. Önmagában megjegyzésre méltó, hogy mennyi baloldali magánember, átlagos polgárok nyilvánítják ki a véleményüket, miszerint bárcsak sikerrel járt volna a merénylő. Sok ilyen megnyilatkozás volt az első kísérlet után, és most már ismert politikai személyiség is nyilatkozott így. Például egy korábbi demokrata képviselőjelölt, a Donald Trump elleni hivatali eltávolítási eljárás egyik tanújának felesége viccelődött ezzel a közösségi médiában. Miközben férjének testvére Virginiában indul a választáson. A kampánycsapat pedig nem tett semmit, hogy a kijelentéstől elhatárolódjon. Mintha az ország jelenleg egyfajta hideg polgárháború állapotában lenne a választások miatt, és nehéz elképzelni bármit, ami kivezetné ebből.

– Előző héten már egyeztettünk erről az interjúról, és akkor azt említette, hogy nagyon elfoglalt az elnökjelölti vitáról szóló kutatásukkal. Az első vita volt Kamala Harris, de már a második Donald Trump számára, hiszen az elsőt még Joe Bidennel vívta. Ha arra gondolunk, hogy ez a vita vajon mekkora súllyal bírt a választási kampányban, akkor miként értékelné? Többen azt mondták, hogy Kamala Harris jobban szerepelt a vártnál.

– Azt hiszem, nem kétséges, hogy Kamala Harris jobban fel volt készítve. A kampánycsapata mindent el is követett annak érdekében, hogy előnybe kerüljön. Most már rendelkezésre áll az ABC televízió egy belső informátora részéről eskü alatt tett nyilatkozat, aminek jogi súlya van, és ami szerint az ABC szorosan egyeztetett a Harris kampányszervezettel a vitát megelőzően. Arról állapodtak meg, hogy milyen témák biztos ne kerüljenek majd szóba a vita során. Témák, amik előnytelenek lennének a demokrata jelölt számára. Például azzal kapcsolatban, hogy Kamala Harris alelnökként részes volt abban, hogy eltitkolják Biden elnök szellemi képességeinek hanyatlását. Valamint, hogy van egy sógora, akire milliós pénzügyi spekuláció árnyéka vetül, és, akiről szó van, hogy akár az adminisztráció tagja lehet, ha Kamala Harris győzne.

Az informátor szerint a demokrata kampány kikötötte az ABC számára, hogy ezeket a kérdéseket nem hozhatják fel. És micsoda meglepetés, nem is váltak témává.

Emellett nem sokkal az adást követően megjelent egy nagyon érdekes anyag a Los Angeles Times-ban a vita női moderátoráról, Lindsey Davisről. Az anyagban Davis ismeri el, hogy az elnökjelölti vitának az az emlékezetes része, amikor félbeszakította Trumpot a születés utáni abortuszt érintően, arra hivatkozva, hogy a tények mást mondanak. Szóval ez az elem jó előre begyakorolt volt, számítva arra, hogy felmerül, és így készültek. A műsorvezető azt is elismerte, hogy azért voltak annyira aktívak az úgynevezett „tényellenőrzéssel” Donald Trumppal kapcsolatban, mert látták, hogy az előző vita nyomán mennyi bírálatot kapott a balliberális média és demokraták felől a CNN műsorvezetőpárosa, hogy nem vágtak közbe, és igazították helyre elegendő alkalommal Donald Trumpot. Eldöntötték, hogy nem akarják a saját oldalukról a bírálatok kereszttüzét, a kollégák támadását, ezért úgy határoztak, hogy amennyire csak lehet, agresszívek lesznek Donald Trumppal. Ha ezek után bárki azt gondolja, hogy a műsorvezetők nem voltak elfogultak, akkor azzal nem tudok mit kezdeni. Baloldali támogatók mondhatják azt, hogy a vita nem volt teljes mértékben Kamala Harris számára előnyös, ezért örülnek a moderátorok eljárásának.

Viszont azt nem hiszem, hogy lenne a baloldalon észérvek alapján gondolkodó ember, aki objektíven nézve a történteket azt mondhatná, hogy nem volt erősen egyoldalú Harris javára, mindent egybevetve.

A vita után megjelent közvéleménykutatások pedig azt mutatják, hogy segített a számára, ezért Trumpnak nagyon komolyan meg kell fontolnia, hogy – amennyiben vállalkozik újabb vitára – azt azon nagy csatornák egyikén teszi-e, amelyek ennyire kötődnek Harris oldalához.

