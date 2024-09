Medve támadt két emberre Brassó megyében

Medve támadt két emberre, egy 14 éves állapotos lányra és egy 68 éves férfire vasárnap este az erdélyi Brassó megyében, mindkét áldozatot több sérüléssel szállították kórházba – írta a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása alapján a News.ro.

A katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint az incidens vasárnap este történt Krizba (Crizbav) településen, a helyszínre egy rohammentő és két mentőautó, valamint a csendőrség is kiszállt.

Az egyik áldozat egy 14 éves lány, aki hat hónapos terhes, őt több, a jobb veséje környékén szerzett sérüléssel szállították a brassói szülészetre.

A másik áldozat egy 68 éves férfi, akit a fején sebesített meg súlyosan a nagyvad, őt a brassói megyei kórházba szállítják, ott látják el sebeit – írta az ISU közlése alapján a hírportál. A hatóságok szerint mindkét áldozat eszméleténél volt, amikor a mentősök ellátták őket.

A hatóságok telefonos RO-Alert riasztást adtak ki a településen lakóknak, figyelmeztetve őket a veszélyre. Az ISU a medvetámadás körülményeiről egyelőre nem adott tájékoztatást.

Romániában az elmúlt hónapokban több hasonló medvetámadás is volt, szeptember elején Máramaros megyében, egy héttel korábban Beszterce-Naszód megyében támadt emberre medve. Az észak-erdélyi megyében nem sokkal előtte is volt egy hasonló eset, a Hargita megyei Csatószegen pedig augusztusban két alkalommal is emberre támadt egy nagyvad, melyet végül sikerült kilőni.

Július elején egy 19 éves lány életét vesztette, miután a Bucsecs-hegységben, egy közkedvelt túraösvényen rátámadt egy medve.

A kiemelt kép illusztráció.