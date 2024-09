Kétszázmillió euró értékű kötött segélyhitelprogramot indít Magyarország Csádban, jelentette be Szijjártó Péter

Aláírásra került a megállapodás Magyarország és Csád között a 200 millió euró értékű kötött segélyhitelprogramról, amellyel nemcsak a hazai cégek fognak jól járni, hanem az afrikai emberek is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a csádi kollégájával folytatott találkozóját követően arról számolt be a Facebookon, hogy ott folytatták Abderrahmán Kulamallahhal, ahol két héttel ezelőtt Budapesten abbahagyták. „Pontosabban szintet lépünk azzal, hogy aláírjuk a kétszázmillió euró értékű kötött segélyhitelprogramot, amelyet Magyarország nyújt Csádnak” – tájékoztatott. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Alapvető változásra van szükség a nemzetközi politikában a válságok megoldásához Nem lenne szabad, hogy a „béke” szitokszó legyen – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. „Ennek értelmében magyar cégek kapnak megrendelést, és dolgozhatnak a csádi élelmiszeripar erősítésén, illetve a vízellátás, az oktatás, valamint a digitalizáció fejlesztésén” – húzta alá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Unióba irányuló illegális migrációt nem lehet megállítani a Száhel-térséggel való együttműködés nélkül. „És pontosan tudjuk, hogy Csád milyen fontos stabilizáló szerepet játszik Afrika ezen kritikus térségében” – mutatott rá. „Ezért nyújtunk segítséget, amivel nemcsak a magyar vállalatok járnak jól, de az afrikai emberek is” – tette hozzá.