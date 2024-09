Az orosz elnöki szóvivő szerint Európa biztonságát újra kell gondolni

Európában új biztonsági architektúrára van szükség – jelentette ki hétfőn az orosz elnöki szóvivő.

Dmitrij Peszkov sajtótájékoztatóján egy kérdésre válaszolva Emmanuel Macron francia köztársasági elnök azon kijelentésére reagált, mely szerint „az ukrajnai háború lezárása után Európának újra kell gondolnia kapcsolatait Oroszországgal”.

A szóvivő hozzátette, hogy „az új európai biztonsági stratégiába egy olyan garanciarendszert is be kell majd építeni, amely Oroszország biztonságát is szavatolná”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a háború lezárására kidolgozott „győzelmi tervével” kapcsolatban Dmitrij Peszkov elmondta, hogy „a Kreml a tervet csak annak hivatalos megjelenését követően fogja tanulmányozni, mivel egyelőre csak ellentmondásos és bizonytalan sajtóinformációk állnak rendelkezésre, s ezért Oroszország óvatosan kezeli ezt a kérdést”.

Az ukrán elnök kedden részt vesz az ENSZ Biztonsági Tanácsának Ukrajnával foglalkozó ülésén, majd csütörtökön Joe Biden amerikai elnöknek kívánja elsőként bemutatni az ukrajnai háború lezárására kidolgozott „győzelmi tervét”, amellyel további támogatásokra szeretné ösztönözni Ukrajna nemzetközi partnereit.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő (Forrás: TASZSZ/Twitter)