Zelenszkij szerint a győzelmi terv olyan döntésekre épül, amelyeket a partnereknek december előtt kell meghozniuk

Az államfő leszögezte, hogy nem akar ettől több részletet nyilvánosságra hozni, mielőtt megbeszélné a tervet Joe Biden amerikai elnökkel, akivel a tervek szerint a jövő héten találkozik. „A tervvel kapcsolatos döntések nagyrészt konkrétan tőle függnek. Más szövetségesektől is, de vannak pontok, amelyek kifejezetten az Egyesült Államok akaratán és támogatásán múlnak. Nagyon remélem, hogy támogatni fogja ezt a tervet” – mondta Ukrajna elnöke. Hangsúlyozta, hogy a terv megvalósítása gyors döntéseket igényel a partnerektől. „Hiszünk abban, hogy ha ezek a döntések megszületnek, a terv működni fog” – szögezte le Zelenszkij.

Az elnök szerint „maximálisan érdemi” tárgyalásokat folytattak pénteken Ursula von der Leyennel, akivel szinte minden kulcsfontosságú kérdést megvitattak, beleértve a biztonsági és az energetikai szektort érintőket is.

It was a pleasure meeting @Denys_Shmyhal.

Thanks to our great cooperation, the €50 billion Ukraine Facility is delivering.

We also discussed Ukraine’s accession path.

It remains a key priority for me.

We support your ambitious work. pic.twitter.com/2UheuKwG3U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024