Több mint 70 ezer menedékjogi kérelmet adtak be az EU-ban júniusban

A júniusi menekültügyi adatokat tartalmazó jelentés szerint a vizsgált hónapban 6540 volt azon nem uniós állampolgárságú menedékkérők száma, akik egy korábbi elutasítást követően ismételten benyújtották a kérelmüket, ez 6 százalékkal több a tavaly júniusinál.

Az előző hónapokhoz hasonlóan júniusban is a szíriaiak alkották a menedékkérők legnagyobb csoportját (10 165), őket a venezuelaiak (6340), majd az afgánok (5930) követték.

In June 2024, 70 375 first-time asylum applicants (non-EU citizens) applied for international protection in EU countries, a 17% decrease compared with June 2023. 🛂

🔸 There were 6 540 subsequent applicants, a 6% increase compared with June 2023.

