Pölöskei Gáborné: Olyan szakmát adunk a fiataloknak, mely elősegíti a boldogulásukat

A kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban zajló szakképzések lényege olyan szakmát adni a fiataloknak, mely elősegíti a boldogulásukat, további cél pedig, hogy egy oktatóbázis is létrejöjjön – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné pénteken a székelyföldi városban, a képzési központ tanévnyitóján.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára emlékeztetett: ez a harmadik tanévnyitó a székelyföldi szakképző központban, ami azt mutatja, hogy nagy szükség van az ott elindított képzésekre. Elmondta: az építőipar és a turizmus-vendéglátás területén indított képzések iránt idén is nagy az érdeklődés: az építőipari képzésekre mintegy 50, a vendéglátói képzésekre mintegy 70 személy jelentkezett. Utóbbiak elsősorban a helyi szállodák munkaerőigényét szolgálnák ki, mivel Háromszéken bőven van munkalehetőség a vendéglátásban – részletezte.

Aláhúzta: a magyar kormány azért támogatja a székelyföldi képzést, mivel ez a helyi emberek munkaerőpiacon való elhelyezkedését, boldogulását, szülőföldön való maradását segíti. Hangsúlyozta: duális oktatásról van szó, így a gyakorlati képzésben is részesülő diákok az adott szakterületen el is tudnak majd helyezkedni. Hangsúlyozta: a Kanta Szakképző Központ minőségi oktatást nyújtott, és a továbbiakban is ezt teszi. Reményének adott hangot, hogy a későbbiekben az ágazatokat is bővíteni tudják. Közölte: a képzések működtetéséhez oktatók is kellenek, Magyarország egy ideig biztosítja őket, de a cél, hogy helyben legyenek oktatók, akiket már csak tananyaggal, taneszközzel kell segíteni.

„Az út, ami ki van jelölve, hogy egy képző-oktató központot hozzunk létre”

– hangsúlyozta Pölöskei Gáborné.

A helyettes államtitkár a sajtónak nyilatkozva elmondta: céljuk, hogy helyben kialakuljon egy oktató-nevelő testület, amellyel stabillá és bővíthetővé válik a képzés. Közölte: tavaly az építőipari ágazatban négy helyi oktatót sikerült kiképezni, míg idén a vendéglátóipariban szeretnék elérni ugyanezt. A helyi oktatók elméleti képzését magyarországi oktatók tartják, a gyakorlati oktatás helyi vállalkozóknál zajlik, de a számonkérést is magyarországi oktatók végzik. Böjte Csaba ferences szerzetes a tanévnyitón felidézte, hogy az általa vezetett Szent Ferenc Alapítvány az egyháztól vette át a leromlott épületet, melyet sikerült felújítani. Ebben elsősorban az állami gyerekvédelmi intézményekből kikerült gyerekeknek nyújtanak szakképzést.

Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke aziránt érdeklődött, hogyan tudja a megyei tanács segíteni az intézmény működését, hangsúlyozva: készek „közelíteni a találkozási pontokat”. A kézdivásárhelyi szakképző központban a Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola szakemberei szakács, pincér-vendégtéri szakember, panziós-fogadós és turisztikai technikus szakon nyújtanak ingyenes képzést, a Baranya Vármegyei Szakképző Centrum Pollack Mihály Technikum és Kollégium pedig szárazépítő, szobafestő, mázoló és tapétázó, valamint rekonstrukciós és műemlék-helyreállító, festő szakmákban képez szakembereket.

