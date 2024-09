Újabb kommunikációs készülékek robbantak fel Libanonban, halálos áldozatok is vannak

Újabb kommunikációs készülékek robbantak fel szerdán Libanonban, legfrissebb adatok szerint tizennégy halálos és legkevesebb 450 sebesült áldozatot követelve, miután az előző nap 12 ember meghalt, csaknem 2800 pedig megsebesült személyhívók felrobbanásában – közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.

A tárca a nap folyamán kilenc halálos és mintegy háromszáz sebesült áldozatról számolt be. A libanoni hírügynökség korábban még három halálesetről számolt be, amely az ország keleti részén található Bekaa-völgyben történt. Szemtanúk szerint felrobbant több walkie-talkie az ország déli részének különböző pontjain és Bejrút déli peremkerületeiben is. Szúr (Türosz) kikötővárosból is jelentettek hasonló eseteket. Az egyik robbanás egy olyan ember temetésén történt, aki az előző nap halt meg egy hasonló robbanásban. Egy biztonsági forrás szerint több száz készülék robbant fel szerdán is.

A Libanonban jelentős befolyással rendelkező Hezbollah síita milícia öt hónapja szerezte be a walkie-talkie-kat nagyjából egy időben azokkal a személyhívókkal, amelyekből az előző nap több ezer felrobbant – közölte egy biztonsági forrás. Egy magas rangú libanoni tisztségviselő és egy másik forrás is azt állította, hogy a Moszad izraeli külföldi hírszerző szolgálat helyezett el robbanóanyagot a készülékekben. A libanoni sajtó közlése szerint Japánban gyártott ICOM V82 típusú walkie-talkie készülékekről van szó.

„Ennek az agressziónak meglesz a külön büntetése, illetve megtorlása”

– hangoztatta Hasem Szefeiddín, a Hezbollah végrehajtó tanácsának elnöke egy temetésen. Szefeiddín úgy fogalmazott, hogy „új konfrontációra kell készülni az ellenséggel”.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa független vizsgálatot követelt szerdán a robbanások kivizsgálására. Türk hangsúlyozta, hogy több ezer személyhívó egyidejű felrobbantása anélkül, hogy tudni lehessen, hol és kinél vannak a készülékek, a nemzetközi emberi jogot és feltehetőleg a nemzetközi humanitárius jogot is sérti.

„Független, alapos és átlátható vizsgálatra van szükség a tömeges robbanások körülményeinek kivizsgálására, valamint felelősségre kell vonni azokat, akik ezt elrendelték, illetve végrehajtották” – tette hozzá. António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivőjén keresztül a lehető legnagyobb önmérsékletre intette az érintett feleket a helyzet további elmérgesedésének elkerülésére. Hangsúlyozta egyúttal, hogy nem szabad civil rendeltetésű tárgyakat fegyverként használni. Guterres egyben a közel-keleti helyzet drámai elmérgesedésének veszélyére figyelmeztetett.

„Mindezen készülékek felrobbanása mögött meghúzódó elgondolás persze az, hogy mindezt megelőző csapásként hajtsák végre egy nagyobb katonai művelet előtt”

– fűzte hozzá az ENSZ-főtitkár.

Joáv Galant izraeli védelmi miniszter szerdán úgy fogalmazott, hogy újabb szakaszába lépett az iszlám radikálisokkal szembeni háború, s a harcok súlypontja áthelyeződik Izrael északi, Libanonnal közös határának vidékére. Galant mindenek előtt a Hezbollahra utalt, amely a palesztinokkal való szolidaritásból támadja rendszeresen Izraelt.

Kiemelt kép: Sebesültek hozzátartozói várakoznak a bejrúti Amerikai Egyetem kórháza előtt 2024. szeptember 18-án, miután az előző nap több száz személyhívó közel azonos időben felrobbant Libanonban és Szíria egyes részein. Legalább kilenc ember életét vesztette, 27750 megsebesült, többen a Hezbollah síita milícia tagjai. (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)