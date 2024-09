A lengyel kormányfő arra kérte honfitársait, ne essenek pánikba a német katonák láttán

Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra kérte honfitársait, hogy ne essenek pánikba, ha német katonák lengyel területre lépnek, mivel ők az árvízvédelemben fognak segíteni – idézte a kormányfőnek a válságstáb ülésén tett nyilatkozatát csütörtökön a Polsat lengyel tévécsatorna.

„Amikor német katonákat látnak (lengyel területen), arra kérem önöket, hogy ne essenek pánikba. Ez segítség. Csak hogy ne legyenek kétségeik!” – mondta Tusk. Németország területvédelmi egységei készségüket fejezték ki, hogy segítséget nyújtanak Lengyelországnak az árvíz elleni küzdelemben – magyarázta a kormányfő. Donald Tusk szólt arról is, hogy egy 30 fős, nehéz műszaki eszközökkel felszerelt, amerikai katonákból álló csoport már segítséget nyújt az elemi csapás elleni fellépésben. Tusk arra is figyelmeztetett, hogy egy ismeretlen, hamis rendszámú személygépkocsival közlekedő, katonai egyenruhát viselő férfi olyan álhíreket terjeszt a térségben, melyek szerint hamarosan fel fogják robbantani a gátakat. A hatóságok keresik az illetőt, de addig is, amíg el nem fogják, arra kérte a lakosságot, hogy ne dőljenek be az álhírnek.

Lengyelország déli és délnyugati részén, a Sziléziai, Alsó-sziléziai és Opolei vajdaságokban kiterjedt áradások keletkeztek, mivel a Nysa (németül Neisse) folyó, az Odera balparti mellékfolyója a heves esőzések nyomán kilépett medréből. Huszonhét év óta a mostani a legsúlyosabb árvíz a térségben. A rendőrség szerint hét ember halt meg. Klodzko központja és a cseh határhoz közeli Jelenia Góra egy része víz alá került. Több mint 4 ezer embert menekítettek ki az árvízövezetben lévő településekről, négy vajdaságban 600 iskolát zártak be. Szeptember 16-án a varsói kormány 30 napos katasztrófahelyzetet hirdetett a Sziléziai, az Alsó-sziléziai és az Opolei vajdaság 24 járásában.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök az árvízhelyzetről tartott válságtanácskozáson a délnyugat-lengyelországi Wroclawban 2024. szeptember 19-én. A lengyel kormány szeptember 16-án szükségállapotot hirdetett az árvíz sújtotta területeken. (Fotó: MTI/EPA-PAP/Maciej Kulczynski)