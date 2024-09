Az árvízhelyzetről tartott vitát az Európai Parlament

Az árvízhelyzetről tartott vitát délelőtt az Európai Parlament, Strasbourgban. Mások mellett felszólalt az Európai Bizottság illetékes biztosa is.

A vitában a felszólalók lényegében egyetértettek abban, hogy az árvíz sújtotta tagállamoknak szükségük van az uniós segítségre.

„A felszólaló válságkezelésért felelős biztos egyelőre konkrét összeget nem ajánlott fel. Elsősorban az úgynevezett polgári védelmi mechanizmusról beszélt, ez azonban nem költségvetési forrást jelent, ez egy úgynevezett koordinációs mechanizmus, amelynek az a célja, hogy a segítség a leggyorsabban és leghatékonyabban jusson el az érintett területekre, vagyis hogy azt kapják az érintett tagállamok, amit szeretnének, és a lehető leggyorsabban más tagállamoktól, illetve olyan országoktól, amelyek részesei a mechanizmusnak” – mondta el Baraczka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója.

Hozzátette: létezik emellett egy tanácsi válságkoordinációs mechanizmus is, ugyancsak természeti katasztrófákra, illetve ember által előidézett katasztrófákra. Ezt is tagállamok kérhetik, és a soros elnökség indíthatja el.

A magyar soros elnökség hétfőn meg is tette a szükséges lépéseket, és kedden már meg is tartották az első válságértekezletet.

„Konkrét pénzügyi segítségnyújtás is lehetséges lenne egyébként az uniós költségvetésből, az úgynevezett szolidaritási alapból, ez azonban semmiképp sem jelent azonnali támogatást. Ausztria, Szlovénia, Franciaország és Görögország például idén augusztus 27-én kapta meg azt a támogatást, amit a 2023-ban bekövetkezett árvizek és erdőtüzek után kellett kapnia. Emellett nagyon kevés a pénz is ebben az alapban, évi 500 millió euró áll rendelkezésre, amit megnövelhetnek az előző év el nem követett forrásaival, de általában ez is kevés szokott lenni. Tavaly lényegében az év közepén kimerült a keret” – számolt be róla Baraczka Eszter.