Romániában több mint 5000 háztartást öntött el a víz, többen nem akarták elhagyni otthonukat

Románia keleti térségében 28 településen több mint ötezer háztartást árasztott el a víz.

A hétvégén Románia hét megyéjének 28 településén kellett az árvízveszély miatt a hatóságoknak beavatkozniuk. Több mint 15 000 embert érint az árvíz az ország keleti térségében – mondta Both Eszter. A közmédia bukaresti tudósítója szerint az áradás már halálos áldozatokat is követelt. A Szeret és a Prut folyók, valamint a Duna alsó folyása közé ékelt Galac megyében tegnap már hat ember életét ragadta el az áradat. Egy embert pedig továbbra is keresnek a hatóságok.

Both Eszter elmondta: „Az árvíz sújtotta hét megyéből összesen 320 lakost kellett kitelepíteni. Voltak olyanok, akik nem akarták elhagyni az elöntött otthonaikat. Ők ivóvizet és élelmet kaptak a hatóságtól. Házaik padlásán próbálják átvészelni a katasztrófát.”

A román belügyminisztérium szakemberei folyamatosan dolgoznak az elárasztott településeken.

Ideiglenes táborokat állítottak fel azok számára, akiknek az otthonát elöntötte a víz. Marcel Ciolacu miniszterelnök gyorssegély kiutalását kezdeményezte. Az áradás több megyei és helyi utat is járhatatlanná tett. A takarítási munkálatok jelenleg is zajlanak.

Kiemelt kép: M1 Híradó