Ausztriában további jelentős mennyiségű csapadékra számítanak

Ausztriában hétfőn is jelentős mennyiségű csapadékra számítanak, ami várhatóan tovább nehezíti az árvíz sújtotta területek helyzetét – jelentette az osztrák közmédia.

A tűzoltóság reggeli tájékoztatása szerint az éjszaka nyugalmasan telt a vasárnap katasztrófa sújtotta térséggé nyilvánított Alsó-Ausztriában. Ugyanakkor keddig az előrejelzések szerint még akár négyzetméterenként 60 liter eső is lezúdulhat a tartományra. Tiroltól Kelet-Ausztriáig helyenként még ennél is nagyobb mennyiségű csapadék eshet. Múlt hét végén több száz bajba jutott ember kért segítséget Alsó-Ausztriában. Vasárnap egy tűzoltó életét vesztette Rust im Tullnerfeld faluban, miközben egy elárasztott pincéből igyekeztek a vizet kiszivattyúzni.

Stephan Pernkopf, Alsó-Ausztria tartomány kormányfőhelyettese elmondta: a gátak megerősítésére koncentrálnak, és sok embert már elővigyázatosságból ideiglenesen kitelepítettek. Kiemelte, hogy az esőzés újra felerősödhet, és emiatt esetleg újabb gátszakadásokra lehet számítani. Hétfő délelőttől kezdődően Alsó-Ausztriában újra emelkedni fog valamennyi folyó vízszintje – figyelmeztetett.

Christoph Firlinger, Hadersdorf am Kamp település tűzoltóságának vezetője elmondta: hajnalban homokzsákokból második védelmi vonalat építettek ki, és hétfőn ismét Black Hawk helikopterek segítenek majd a gátak megerősítésében. Bár az éjjel csökkent a vízszint, hétfőn délután – a csapadék mennyiségének függvényében – újabb tetőzésre kell számítani – mondta.

A Bécstől dél felé haladó A2-es autópálya kora reggel óta újra járható, viszont számos le- és felhajtó továbbra is megközelíthetetlen, és több egyéb út is le van zárva Alsó-Ausztriában. A tömegközlekedésben is problémákat okozott az időjárás: a Linz és Bécs közötti vasúti pálya nyugati szakaszán nem közlekednek a vonatok. Bécsben hétfőn is komoly közlekedési fennakadásokat okozott az árvíz, bár a vízállás valamelyest csökkent. A metróvonalak többségén szakaszos lezárások vannak érvényben, és az osztrák állami vasút (ÖBB) szerelvényei nem közlekednek a fővárost délről és nyugatról elérő vonalakon. A bécsi tűzoltósághoz 24 óra alatt több mint 1300 segélykérés futott be a heves esőzés és a szélvihar miatt. A tűzoltókat többnyire kidőlt fák, leszakadt ágak és víz alá került épületek és pincék miatt riasztották – közölte Gerald Schimpf szóvivő.

Kiemelt kép: Árad a Wien folyó Bécstõl nyugatra 2024. szeptember 15-én. (Fotó: MTI/AP)