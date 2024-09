Elon Musk fasisztának nevezte az ausztrál kormány félretájékoztatásról szóló törvényjavaslatát

Elon Musk, a X tulajdonosa fasisztának nevezte az ausztrál kormány félretájékoztatásról szóló törvényjavaslatát, amely pénzbírságot vetne ki a téves információk törlését nem teljesítő közösségimédia-cégekre.

Az ausztrál kormány csütörtökön mutatta be azt a törvényjavaslatot, amely akár globális bevételük 5 százalékával felérő bírságot is kiszabhat a félretájékoztatást lehetővé tevő internetes platformokra. A törvényjavaslat hatóságilag jóváhagyott magatartási kódex készítésére is kötelezi a technológiai platformokat a veszélyes hazugságok terjedésének megállítására.

A magát a szólásszabadság bajnokának tartó Musk egyetlen szóval válaszolt az új törvényjavaslatról közzétett hírekre az X-en: „fasiszták”. Michelle Rowland ausztrál tájékoztatási miniszter a törvényjavaslattal kapcsolatban leszögezte, hogy az Ausztráliában működő cégeknek kötelező betartaniuk az ausztrál törvényeket. Kiemelte továbbá, hogy a törvényjavaslat javítja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a platformokon a felhasználók és az ausztrál állampolgárok számára.

Musk közösségi bejegyzése kritikát és gúnyolódást váltott ki kormánypárti törvényhozók részéről. Bill Shorten közszolgáltatásokért felelős miniszter a Channel Nine tévécsatorna reggeli adásában kifejtette: mikor Elon Musk üzleti érdekei úgy kívánják, a sajtószabadság bajnokává válik, de amikor nem tetszik neki valami, akkor az egészet le akarja állítani.

Stephen Jones helyettes kincstárnok az ABC televízióban arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségi média platformok nem tehetnek közzé átveréseket, mesterségesen generált deepfake tartalmakat és élőben közvetített erőszakos felvételeket a sajtószabadság nevében. Az X és az ausztrál kormány legutóbbi összecsapása áprilisban történt, amikor Elon Musk cége megtámadta a kibertartalmakat szabályozó hatóság végzését egy ausztrál püspök megkéseléséről. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök az X lépése után „arrogáns milliárdosnak” nevezte Muskot.

Kiemelt kép: Elon Musk dél-afrikai-amerikai milliárdos üzletember (k) az olasz Jannik Sinner és az amerikai Taylor Fritz mérkőzésén az amerikai nemzetközi teniszbajnokság férfi egyéni versenyének döntőjében a New York-i Flushing Meadowsban 2024. szeptember 8-án. (Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther)