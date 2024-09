Donald Trump nem vitázik ismét Kamala Harrisszel

A két jelölt kedden csapott össze éles szóváltásokkal tarkított tévévitában, az egyetlen tervezett nyilvános megméretésben.

Trump csütörtökön Truth Social nevű közösségi oldalán azt írta, az egyszer már vitázott Joe Bidennel is idén, és hozzátette: Nem lesz harmadik vita.

Trump says ‘there will be no third debate,’ claiming victory against Harris in Tuesday’s showdown https://t.co/qkCx3o2a0Q

