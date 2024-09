Újabb országok csatlakozásával emlékeztek a Genfi Konszenzus Nyilatkozat családpolitikai koalíció megalakulására

Újabb országok csatlakozásával ünnepelték az amerikai Kongresszus épületegyüttesében a Genfi Konszenzus Nyilatkozat családpolitikai koalíció megalakításának negyedik évfordulóját kedden Washingtonban.

A képviselőház Capitolium mellett álló épületkomplexumának egyik nagytermében tartott eseményen részt vett és felszólalt a Kongresszus több republikánus tagja. James Lankford szenátor kifejtette, hogy az a társadalom képes a fennmaradásra gazdasági és politikai értelemben, amelyik támogatja a családokat. Warren Davidson képviselő szomorúságát hangoztatta amiatt, hogy a családokat támogató nemzetközi koalíció találkozóján a világ legtöbb országának zászlóját nem látja, és azt még szomorúbbnak mondta, hogy az Egyesült Államok lobogója sincs a sorban. Az Egyesült Államok kormánya Joe Biden elnök hivatalba lépése után nem sokkal visszavonta országa aláírását, amelyet a Trump-adminisztráció idején Mike Pompeo külügyminiszter szorgalmazott.

A magyar nagykövetség képviseletében és a nyilatkozat titkárságának otthont adó Magyarország nevében Schmitt Pál Péter nagykövetségi első beosztott a béke fontosságát hangoztatta és arra mutatott rá, hogy a világban ma zajló konfliktusok, háborúk a családok biztonságát sodorják veszélybe, nem csak a fizikai biztonság értelmében, és nem csak azokban az országokban, ahol fegyveres harcok zajlanak. Az eseményen felszólalt Angeline Ndayishimiye, Burundi elnökének felesége is abból az alkalomból, hogy az afrikai ország is a csatlakozott a nemzetközi koalícióhoz. Burundi mellett Csád is új tagként képviseltette magát.

Az Intézet a Nők Egészségéért által létrehozott, a családok érdekében tett intézkedésekért odaítélt díjat idén Uganda kapta, amelynek egészségügyi minisztere, Jane Ruth Aceng Ocero számolt be országa családpolitikájának néhány eleméről. Valeria Huber, a nemzetközi együttműködést kezdeményező szervezet, az Intézet a Nők Egészségéért elnöke az esemény után az MTI-nek elmondta, hogy a 37 tagország képviselői mellett további 5 ország diplomáciai szinten képviseltette magát, amelyek érdeklődnek a csatlakozás iránt. Az érdeklődést a családpolitikai szakember a 2020-ban alakult mozgalom lendületével magyarázta, és hozzátette, Magyarország a titkárság működtetésével sokat tesz ennek érdekében.

A Genfi Konszenzus Nyilatkozat 37 országában összesen mintegy másfél milliárd ember él, a legtöbb csatlakozó Afrikából és Ázsiából van. A legkisebb lakossággal rendelkező tagország, a csendes-óceáni térségbeli Nauru 11 ezer emberrel, míg a legnépesebb tagállam Indonézia 283 milliós népességgel. A Genfi Konszenzus Nyilatkozatot 2020. október 22-én írták alá 32 ország, köztük Magyarország képviselői, amivel létrejött az első olyan stratégiai célt szolgáló nemzetközi koalíció, ami minden világrégióból tömörít tagokat. Az együttműködés három alapelv köré szerveződik. Ezek kimondják, hogy a családok védelme alapvető eleme minden egészséges társadalom működésének, hangsúlyozza, hogy a családpolitika elemei minden ország szuverén döntésétől függenek, valamint szerepel az alapelvek között az a kitétel, hogy az abortuszhoz nem fűződik nemzetközi jog.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/WILL OLIVER)