Taylor Swift kontra Clint Eastwood – hírességek az amerikai politika két oldalán

Taylor Swift énekesnőnek több tízmillió követője van a közösségi médiában, véleménye ezért komoly közösségformáló erővel bír. A tennesseei republikánus családban nevelkedett Swift meg is osztotta véleményét kedden este, az amerikai elnökjelöltek televíziós vitája után, amikor nyilatkozatot adott ki, melyben támogatásáról biztosította Kamala Harrist.

Taylor Swift legutóbb 2018-ban tette világossá a politikai állásfoglalását, akkor az Instagramon állt ki szülőhazája, Tennessee demokratái mellett a helyi szenátusi választáson. Az énekesnőnek ugyanis nem tetszettek a republikánus képviselőjelölt nők jogaival és az LMBTQ-közösség jogaival kapcsolatos elképzelései. Ezután jött a neheze, mint azt a Netflix Miss Americana című dokumentumfilmje megörökítette, Swiftnek ugyanis szembe kellett néznie azzal, hogy elveszítheti tennesseei rajongóinak jelentős részét, akik tizenéves kora óta kitartottak mellette (amikor a kis Taylor még countryzenét énekelt). „Ezek nem az apádféle republikánusok” – mondta Swift a kamerák előtt. „A történelem jó oldalán kell állnom.”

„Korábban nem hoztam nyilvánosságra a politikai véleményemet, de az életemben és a világban az elmúlt két évben történt események miatt most már egészen másképp látom ezt” – írta 2018-ban. Donald Trump erre egy interjúban úgy reagált: „Mondjuk úgy, hogy körülbelül 25 százalékkal kevésbé szeretem a zenéjét, mint azelőtt.”

Miközben az amerikai zenészek közül rengetegen vallják magukat a demokraták híveinek – például Alicia Keys, a rasztahajú rocker, Lenny Kravitz vagy a Red Hot Chili Peppers énekese, Anthony Kiedis – akadnak olyanok is, akik a konzervatív oldal mellett állnak. Ilyen a rapper Kanye West, aki korábban többször hitet tett Donald Trump mellett, a zúzós Midwest-rockzenét játszó Kid Rock vagy a kaliforniai Five Finger Death Punch rockzenekar, amelynek alapító tagja a 2005-ben hazánkból az Egyesült Államokba vándorolt gitáros, Báthory Zoltán.

