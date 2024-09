Egy holland kormánypárti politikus észtországi börtönökbe küldené a Hollandiában elítélt rabok egy részét

Észtországi börtönökben tölthetné le börtönbüntetését a Hollandiában elítéltek egy része a holland igazságügyi és biztonsági államtitkár indítványa szerint; Ingrid Coneradie a börtönszemélyzet súlyos létszámhiányára hivatkozva nyújtaná be javaslatát – jelentették holland sajtóforrások szerdán.

A holland Szabadságpárt (PVV) színeiben politizáló Conradie elmondta, a lehető leghamarabb el szeretne látogatni Észtországba, „felmérni a lehetőségeket”. Az NlTimes című holland hírportál úgy tudja, több ország is felajánlott üres helyeket börtöneiben Hollandiának, ahol jelenleg csaknem 2000 elítélt még mindig nem kezdhette meg börtönbüntetése letöltését az ítélet-végrehajtó intézetekben dolgozók létszámhiánya miatt.

Az RTL Nieuws televíziócsatorna azt közölte, a javaslat egyik változata szerint nem holland állampolgárságú elítélteket szállítanának észt börtönökbe, az indoklás szerint azért, mert ők kevesebb látogatóra számíthatnak, illetve esetükben nem kell reintegrációs programokkal számolni. Egy másik változat értelmében a hosszú börtönbüntetésre ítéltek kerülnének e börtönökbe, akiket majd a reintegrációs szakaszban szállítanának vissza Hollandiába.

Az RTL továbbá úgy tudja, a holland igazságügyi és belbiztonsági minisztérium több tisztségviselője látogatott már el Észtországba, „amely nem zárkózik el az ötlettől”. A javaslathoz közel álló forrásokra hivatkozva a csatorna hozzáteszi, hogy a tervek szerint 2026-tól akár 500 elítéltet is átszállíthatnak egy észtországi, vélhetően Tartu városában található börtönbe. Az NlTimes mindazonáltal figyelmeztet arra is, hogy a javaslatot először is a holland alkotmány, illetve a pénzügyi fenntarthatóság fényében kell megvizsgálni, és ha az indítványt elfogadják, a programban részt vállaló észt börtönöket hozzá kell igazítani a holland jog vonatkozó előírásaihoz is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)