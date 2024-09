A kínai elnök Spanyolország konstruktív közreműködését kérte az EU és Kína közötti kereskedelmi viták megoldásában

Hszi Csin-ping kínai elnök a héten Pekingbe látogató Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel találkozott, ahol Hszi arra kérte, hogy Spanyolország vállaljon konstruktív szerepet a Kína és az Európai Unió közötti feszült kereskedelmi kapcsolatok javításában – jelentette a kínai állami média.

Találkozójukon Hszi a Kína és Spanyolország közötti kereskedelmi kapcsolatok elmélyítéséről is beszélt olyan ágazatokban, mint a mesterséges intelligencia, a digitális gazdaság, az új energia és más csúcstechnológiai területek. Hszi elmondása szerint Peking együtt szeretne működni Brüsszellel a Kína és az EU közötti kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében olyan módon, hogy mindkét fél megőrizhesse függetlenségét és autonómiáját, ugyanakkor közösen sikeresek lehessenek és a világ javát is szolgálják – olvasható egy kínai közleményben. „Reméljük, hogy Spanyolország továbbra is konstruktív szerepet fog játszani ebben a tekintetben” – fogalmazott.

„Spanyolország konstruktívan kíván együttműködni annak érdekében, hogy a két ország közötti kapcsolatok szorosabbak, gazdagabbak és kiegyensúlyozottabbak legyenek” – válaszolt Sánchez a kínai elnökhöz intézett beszédében. „Az Európai Unió és Kína széleskörű együttműködési lehetőségekkel rendelkezik, és Spanyolország támogatja mindkét felet a kiegyensúlyozott, kölcsönösen előnyös párbeszéd és együttműködés folytatásában, a többoldalú kereskedelmi rendszer védelmében és a kihívások kezelésében” – mondta a spanyol miniszterelnök Li Csiang kínai kormányfőnek a Hszivel való találkozója előtt.

Az Európai Bizottság júliusban jelentette be, hogy 37,6 százalékig terjedő ideiglenes kiegészítő vámot vet ki a Kínából származó elektromos járművekre (EV), mert vizsgálataik szerint a kínai EV-k tisztességtelen kínai kormányzati támogatásban részesülnek, mely gazdasági kárral fenyegeti az uniós gyártókat. A hivatalos bejelentésre azután került sor, hogy Peking júniusban dömpingellenes vizsgálatot indított az Európai Unióból importált sertéshússal kapcsolatban válaszként az uniós döntésre. Augusztusban további vizsgálatot kezdett meg az uniós tejtermék-támogatásai ellen is.

Spanyolország 2023-ban 1,5 milliárd dollár értékben exportált sertéshústerméket, emellett tavaly mintegy 50 millió dollár értékű tejterméket adott el Kínának.

Kiemelt kép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök (j) megbeszélést tart a pekingi Tiaojütaj állami vendégházban 2024. szeptember 9-én. (Fotó: MTI/EPA pool/Andrés Martínez Casares)