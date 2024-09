A holland menekültügyi miniszter üdvözölte Németország döntését a határellenőrzések átmeneti kiterjesztéséről

Üdvözölte a határellenőrzések átmeneti kiterjesztéséről szóló berlini döntést Marjolein Faber holland menekültügyi és migrációs miniszter kedden, az X-en közzétett üzenetében.

Mint mondta, a német kormány lépése összhangban van saját elképzeléseivel, és „biztonságosabb Hollandiát” sürgetett. Faber mindazonáltal a bejelentést követően leszögezte: a minimálisra kell csökkenteni a határellenőrzés kereskedelemre gyakorolt hatását.

Németország döntése miatt több, a német határhoz közeli holland önkormányzat aggodalmának adott hangot. Joris Bengevoord, Winterswijk polgármestere és a 24 holland és 104 német települést tömörítő Euregio önkormányzati társulás vezetője a sajtónak elmondta:

érthető, ha Németország intézkedéseket hoz több késes támadás után, azonban a hétfői berlini döntést „pánikreakciónak” nevezte.

Felhívta a figyelmet az ingázók jövőbeni várható nehézségeire is, akik olykor négy-öt alkalommal is átlépik a holland-német határt naponta. A TLN szállítmányozással és logisztikával foglalkozó holland vállalat szintén aggodalmának adott hangot a döntés miatt, és azt vetette Németország szemére, hogy aláássa a schengeni egyezményt, ezáltal pedig az áruk szabad áramlása elé is akadályt gördít.

Németország Hollandia egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, a szállítmányozási cégek pedig máris súlyos késésekre számítanak, hasonlóan ahhoz, ami az Egyesült Királyság határán történt a Brexit után.

Nancy Faeser német belügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy átmenetileg kiterjesztik az ellenőrzést az ország minden határára az illegális migráció visszaszorítása és az iszlamista szélsőségesek jelentette veszély elhárítása érdekében.