Közel két hétig az életéért küzdött a kempingből eltűnt túrázó az Egyesült Államokban

A 24 éves Esmeralda Marie Pineda augusztus 26-án tűnt el egy kempingből az észak-kaliforniai Nevada City közelében.

A hatóságok a speciális mentőalakulatok mellett önkéntes túrázókat is bevontak a keresésébe a sziklás, hegyvidéki terep nehézsége miatt. A nőt 12 nappal az eltűnése után, egy kanyon melletti folyónál találták meg.

