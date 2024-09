Egyre inkább megértik a szülők, hogy a gyerekeik támadás alatt állnak

A March for Kids, azaz Menet a gyermekekért nevű kezdeményezés a gyerekek védelmében és a szülők jogainak biztosítására összeállt koalícióhoz kötődik. Washingtoni találkozójuk egybeesett az egyik legnagyobb országos szülői hálózat, az alig négyéves múltra visszatekintő Moms for Liberty országos gyűlésével. A közmédia tudósítója, Náray Balázs összeállításában a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában egy arizonai anyuka beszél arról, hogy mik a legnagyobb aggodalmai a gyerekeit illetően.

A teljes beszégetést itt hallgathatja vissza:

– Két gyermekem van, 6 és 8 évesek. Közfinanszírozott iskolába járnak, és nem mindennel tudok egyetérteni, ami az oktatásukkal kapcsolatos. Például azzal, hogy ilyen életkorban szexuális felvilágosítást tartanak számukra. Szeretném tudni, tisztában lenni azzal, hogy pontosan mit is hallanak az órákon a gyerekeim. A világ annyira megváltozott, hogy semmit nem hoznak haza az iskolából, így nem látok bele abba, hogy mit tanulnak. Hallottam a Moms for Liberty hálózatról, arról, hogy miként működnek a gyerekek érdekeinek és a szülői jogoknak a szószólóiként. Korábban Kaliforniában éltünk, ami nagyon liberális közeg, és pontosan ezért úgy döntöttem, hogy nem ott adom a gyerekeket iskolába. Mindenképpen akartam, hogy átéljék az igazi iskola élményét, és átköltöztem Arizonába, azt gondolva, hogy ott más lesz az iskolai helyzet, de kiderült, hogy ez már nem így van. A transzneműek mozgalma ott is megjelent az iskolában, és nem gondolom, hogy kiskorban ilyennel kellene a gyerekek fejét tömni. Nem vagyok ellenük, megértem a problémáikat, de ilyen dolgokat akkor kellene mérlegelnie egy embernek, amikor már képes belátóan döntést hozni, és nem amikor ennyire fiatal. Sok dolog van, de mindenekelőtt úgy gondolom, hogy a mi jogunk, a szülők joga a gyerekeink védelmezése, és a kormánynak nincs beleszólása. Ebben a szülői szervezetben itt rengeteg lelkes és vidám harcost találtam. Mindannyian ugyanabban hiszünk, abban, hogy a gyerekeink majd dönthetnek a saját életükről, csak nem mindegy milyen életkorban. Ha 21 éves kor alatt nem fogyaszthatnak alkoholt, akkor miért lehet megengedni, hogy a saját testük megcsonkításáról egyedül döntést hozhassanak.

– Mit gondol arról, hogy a Moms for Liberty tagjait sokszor megbélyegzik, szélsőségesnek nevezik. Átlagos szülőkről beszélünk nem?

– Ez semmiképpen nincs rendjén. Három napja vagyok a találkozón, azért is jöttem, hogy saját magam nézzem meg, mi igaz az állításokból. Megérezzem a közösség rezgését és magam alkossak véleményt. Elmondhatom, hogy itt minden anyuka a szabadság mellett áll ki. Hogyan is mehetne szembe a saját gyereke szabadságával, ennek egyszerűen nincs értelme. Egyébként egy olyan internetes oldalon találtam rájuk, ahol gúnyolódtak rajtuk és belföldi terroristának nevezték őket, ami elég hamis állításnak tűnt. Eldöntöttem, hogy saját magam járok utána ennek, és mindenkit arra buzdítok, tegye ezt, ismerje meg, hogy miért is küzdenek. És semmi olyan nincs benne, amit egyesek állítanak róluk.

– Arizonában milyen szülői közösségről beszélünk? Meg tudnak vitatni kérdéseket?

– Nem, a szülők félnek megszólalni. A szervezetünk egyelőre kicsi Arizonában, most próbáljuk szélesíteni. Amikor először arra készültem, hogy az oktatással kapcsolatos aggályaimról beszéljek az iskolaigazgatóval, kértem néhány anyukát, hogy tartson velem. El akartam mondani az intézményvezetőnek, hogy én Kaliforniából érkeztem ide, és meg akarom tudni, tanítanak-e a gyerekemnek kritikai fajelméletet, van-e szexuális nevelés, hiszen az én választásom, mit engedek meg, miről akarom, hogy a gyerekem halljon, és én döntöm el, hogy kitől halljon bizonyos kérdésekről. Egyet találhat, hányan mondták azt, hogy velem tartanak. Senki nem állt oda, azt mondták, hogy félnek, merthogy annak a gyerekre lesznek káros következményei. Én pedig azt mondtam, hogy akkor majd megyek egyedül, így is lett. Amikor találkoztam az iskolaigazgatóval azt mondta, hogy 20 éve dolgozik ott, és eddig még soha egyetlen szülő sem állt oda elé, hogy ezekről a dolgokról beszéljen vele. Ennyire gyávák az emberek, félnek, de remélem, ez változni fog.

– Ha már van egy ember, aki kiáll és megszólal, akkor az lehet egy jó példa.

– Ön Magyarországról van, ahol kiállnak a család értékei mellett. Én is fontosnak tartom a családi értékeket, és Romániában is ez a helyzet, ahonnan én származom. Mi tudjuk azt is, hogy milyen a kommunizmus, és nem akarom, hogy itt az legyen. Azt akarom a gyerekeimnek, hogy saját maguk dönthessenek az életükről.

A March for Kids mozgalom több mint 30 alapítószervezetei jórészt szülői szerveződések, családpolitikai szervezetek. Egyike ezeknek a filmgyártással is foglalkozó Sorbos Studiók, amelyet két színész alapított, Kevin Sorbo és a felesége, Sam Sorbo, aki válaszolt a Kossuth Rádió kérdéseire:

– Hallottuk ezen az eseményen azt a célkitűzést, hogy a Menet a gyermekekért egy olyan széles mozgalommá kell, hogy váljon, mint akár a 60-as évek polgárjogi mozgalma. Gondolja, hogy ez egy járható út és célkitűzés?

– Feltétlenül, igen! Úgy gondolom, hogy a szülők egyre inkább megértik, hogy gyerekeik támadás alatt állnak. Őszintén szólva a világ felől, amely körbeveszi őket. Ugyanakkor más országokban történtek már lépések a védelmükben, és ez biztató, bátorító dolog. Azt gondolom, ha ez a mozgalom képes lesz növekedni, akkor egy olyan hangot jelentünk majd a világszíntéren és Amerikában is, ami hasonló lesz azokkal a lépésekkel, amelyeket máshol már megtettek.

– Meglehetősen érdekes, hogy szülőkről beszélünk az egyik oldalon, iskoláról a másikon. Eredetileg a kettőnek ugyanaz a célja volt, a gyerekek oktatása, nevelése.

– Ez volt régen, és ma igaz lehet tanárokra, de a tanárok szakszervezeteire már egyáltalán nem. Ezek a szakszervezetek esetenként a tanárok ellen is fellépnek, de mindenképpen a gyerekek ellen küzdenek, ami egy veszélyes recept.

– Hogy jutottunk ide, illetve jutott az Egyesült Államok arra a pontra, amikor a szülőknek védelmezőként kell fellépniük az oktatással, vagy egyes szervezeteivel szemben?

– Először is, mindannyian jártunk iskolába, ahol arra tanítottak, hogy bízz meg a tanárban és az iskolában. Ezt mondták nekünk, és azt, hogy őket arra képezték ki, hogy átadják nekünk a tudást. Szóval bizonyos értelemben altattak bennünket, és oda jutottunk, hogy nem voltunk képesek önmagunk megkülönböztetni a jót a rossztól, és megmondani, mi a helyes. Ezután pedig az oktatás tartalma kezdett megváltozni. Mi pedig féltünk ez ellen szólni. Most viszont ott tartunk, hogy „mindenki a fedélzetre!”, hiszen a koronavírus idején nyilvánvalóvá vált, mi történik az iskolákban oktatás címén. Szexuális tartalmak, a gender ideológia és a többi. Ennek nyomán a szülők szeme tényleg felnyílt, harcolni kezdtek, és ez az, amit itt látunk.

– Gondolja, hogy a szülők képesek visszaszerezni a jogukat a gyerekük nevelésére? Eredendő jogukat…

– Ami csodálatos ebben, hogy ezt a jogot nem veszítették el soha. Nem gyakoroltuk a jogainkat, átengedtük. Erről szól ez a mozgalom is, hogy a szülők éljenek a jogukkal, hogy ők neveljék a gyermekeiket úgy, ahogy ők akarják.

– A szülőket, illetve azokat, akik élnek ezzel a joggal, sokszor szélsőségesnek, sőt akár belföldi terroristának nevezik. Mit lehet ezzel kezdeni?

– „Botok és kövek törhetik csontjaim, de a szavak sosem fognak bántani” – szól a mondóka. De persze nyilvánvalóan egy veszélyes korban élünk, amikor az igazságügyi kormányzat úgy tűnik, célkeresztet helyezett az ország legjobb szülői közül néhánynak a hátára, de remélem, ez változni fog, inkább előbb, mint utóbb.

– Gondolja, hogy az olyan alulról indult szerveződések, mint a Moms for Liberty, hozzá tud járulni ehhez a mozgalomhoz, amiről most szó van? Országos hálózatként…

– Ezért vannak. De amit én igazán szeretek ebben az egészben, hogy itt szervezetek koalíciójáról van szó. Én a Sorbo Stúdiókat képviselem. Számos további partner van még benne, a Moms for America (Anyukák Amerikáért), amelynek szintén vezetőségi tagja vagyok. Rengeteg ember vesz részt ebben a harcban, és az a csodálatos, hogy össze tudunk gyűlni, egymást támogatni, és egy csapatként egymást lelkesíteni, hogy legyőzzük azokat, akik valóban a gyerekek ellenségei.

– Önöknek a Sorbo Stúdióknál megvan a tudása arra, hogy miként jussanak el az emberekhez, csatornáik vannak, és tudják, miként kell megszólítani, elérni őket. Professzionális módon, ami egy fontos hozzájárulás lehet.

– Feltétlenül így van, ezzel foglalkozunk stúdióként. Üzenetet eljuttatni, hangot adni a hagyományos értékeknek, hogy visszakerüljenek a kultúránkba. Hogy újra megragadjunk valamit abból, amit egyszer már elveszítettünk.

A kiemelt kép illusztráció.