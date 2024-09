Ferenc pápa a Pápua Új-Guineát évtizedek óta sújtó törzsi erőszak beszüntetésére szólított föl

Ferenc pápa a Pápua Új-Guineát évtizedek óta sújtó törzsi konfliktusok befejezésére, a természeti erőforrások tisztességes, fenntartható kitermelésére szólított fel az országban szombaton kezdődött látogatása első napján, amikor a nők elleni erőszak problémája is napirendre került.

A dél-csendes-óceáni országban az egyházfő első teljes napját azzal indította, hogy találkozott a főkormányzóval és a miniszterelnökkel, illetve a kormány tagjaival. Pápua Új-Guinea alkotmányos monarchia, az államfő a mindenkori brit uralkodó, akit a főkormányzó képvisel.

Ferenc pápa az ország vezetői és ott dolgozó diplomaták előtt felszólalva csodálatának adott hangot Pápua Új-Guinea népe sokszínűségének, ezzel arra utalva, hogy mintegy nyolcszáz nyelvet beszélnek az országban, és azt mondta, hogy a sokféleségük „kihívás a Szentlélek számára, aki harmóniát teremt a különbségek közepette”.

Rámutatott ugyanakkor arra, hogy ez a sokféleség régóta konfliktusok táptalaja is, utalva a földtulajdonért vívott törzsi viszályokra, amelyek már régóta jelen vannak, de az utóbbi években elmérgesedtek, halálos áldozatokat is követeltek.

Ferenc pápa azt kérte hogy érvényesüljön az állampolgári felelősségtudat és az együttműködés, hogy mindenki javára váljon.

„Különösen remélem, hogy a törzsi erőszak véget ér, mert az sok áldozattal jár, megakadályozza, hogy az emberek békében éljenek, és hátráltatja a fejlődést is.” Kijelentette tovább, hogy ha az emberek beleegyeznek abba, hogy feláldozzák személyes érdekeiket a közjó érdekében, „a felszabaduló erők felhasználhatók az infrastruktúra fejlesztésére, a lakosság egészségügyi és oktatási szükségleteinek kielégítésére, valamint a méltó munkalehetőségek növelésére”.

Pápua Új-Guinea főkormányzója, Bob Dadae különösen a nők fokozott védelmére és jogaik tiszteletben tartására szólított fel.

Az UN Women szerint az ország nőinek 60 százaléka élt át fizikai vagy szexuális erőszakot partnerétől élete során, ami kétszerese a globális átlagnak. Pápua Új-Guinea 2022-ben a 166 ország közül a 151. helyet foglalta el az ENSZ nemek közötti egyenlőtlenségi indexén.

„El akarjuk ismerni a nők szerepét, és rávilágítunk a védelem szükségességére”

– hangsúlyozta a főkormányzó.

Ferenc pápa azt mondta, hogy „a nők azok, akik előreviszik az országot, életet adnak, országot építenek és gyarapítanak. Ne feledkezzünk meg azokról a nőkről sem, akik az emberi és szellemi fejlődés frontvonalában állnak.”

Ferenc az ország hatalmas természeti erőforrásainak, köztük az aranynak, a nikkelnek és a földgáznak a tisztességes és környezeti szempontból fenntartható kitermelésére is felszólított.

Az egyházfő, aki enciklikákat fogalmazott meg a környezetről, úgy tartja, hogy a természeti erőforrások kitermelése a helyi lakosság javát kell hogy szolgálja, nem csak az az abban részt vevő multinacionális vállalatokét.

Ferenc pápa szombaton ismét hangoztatta, hogy Pápua Új-Guinea erőforrásait „Isten az egész közösség számára rendelte”. Még ha külső szakértőket és nagy nemzetközi cégeket is be kell vonni ezeknek az erőforrásoknak a kiaknázásába, akkor is helyén való, ha a helyiek igényeit kellően figyelembe veszik a bevétel elosztásánál és a foglalkoztatásnál” – mondta.

Szombaton Ferenc pápa utcagyerekekkel foglalkozó segélymunkásokkal, majd egy szentélyben papokkal és apácákkal is találkozott.

A katolikus egyházfő vasárnap a dzsungel mélyére utazik, hogy argentin misszionáriusokkal találkozzon.

Ferenc pápa 11 napos, négy országot érintő körúton vesz részt Délkelet-Ázsiában és Óceániában. Péntek este érkezett Port Moresbybe az indonéziai Jakartából.

Kiemelt kép: Ferenc pápa (j) üdvözli a helyi lakosokat egy keresztény templom előtt Pápua Új-Guinea fõvárosában, Port Moresby-ben 2024. szeptember 7-én. Ferenc pápa szeptember 13-áig tartó délkelet-ázsiai és óceániai körútjának második állomása Pápua Új-Guinea. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo)