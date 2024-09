„Hogy készek vagyunk-e tárgyalni velük?

– idézi a Le Figaro Vlagyimir Putyint, aki a vlagyivosztoki fórumon jelentette ki ezt Ukrajnával kapcsolatban.

„Ha (ukrán részről) felmerül a tárgyalási szándék, mi nem fogjuk azt elutasítani” – tette hozzá, leszögezve azonban, hogy a tárgyalásoknak a 2022 tavaszán Isztambulban folytatott tárgyalások eredményei alapján kell folytatni. A francia konzervatív lap emlékeztet: Moszkva a Kurszki terület elleni augusztusi ukrán offenzíva miatt

Vlagyimir Putyin hozzátette: hadserege visszaszorítja az ukrán erőket a kurszki térségben.

„Az ellenség célja (az oroszországi Kurszki terület megtámadásával) az volt, hogy idegessé tegyen minket, és hogy átcsoportosítsuk csapatainkat az egyik területről a másikra, hogy leállítsuk offenzívánkat a kulcsfontosságú területeken, különösen a Donbasszban, amelynek felszabadítása az első számú prioritásunk” – fogalmazott Putyin.

Vladimir Putin addresses the Eastern Economic Forum in Vladivostok today.

The Western delusion of Russia’s isolation exists only in their think tank fantasies, dozens of countries, thousands of delegates here to work with Russia pic.twitter.com/qccO9xMvOg

