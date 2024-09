Villám rongálta meg Róma ikonikus diadalívét

Villám csapott a római Colosseum közelében lévő Constantinus diadalívbe egy heves zivatar során kedden, és darabokat tört le az ókori építményből – idézi a hatóság közleményét a The Guardian.

