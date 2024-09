Az amerikai kormány választásokba való beavatkozás megelőzése érdekében orosz médiumokat sújtott szankcióval

A választásokba való beavatkozás megakadályozásának indokával hozott intézkedéseket oroszországi szereplők és médiumok ellen az Egyesült Államok szerdán.

A külügyminisztérium közleményében azt írták: vízumkorlátozásokat vezettek be bizonyos „Kreml által támogatott médiumokra” vonatkozóan, amelyek befolyásgyakorlás fedőintézményeiként működnek, vagy ahhoz hozzájárulnak. A közlemény hangsúlyozza, hogy a szankcióval sújtottak esetében az indok kizárólag „gyalázatos, fedett befolyásgyakorlás” és nem híradás tartalma, vagy félretájékoztatás. A vízuminformációk bizalmas volta miatt az esetleges érintettek nevét az amerikai hatóságok nem hozzák nyilvánosságra.

Az amerikai adminisztráció intézkedést hozott több, az Egyesült Államokban is működő orosz médium esetében, köztük a Ria Novosztyira, a Russia Todayra, a TV-Novosztyira, a Ruptlyra és a Sputnikra vonatkozóan, amelyeknek tájékoztatást kell adniuk a külügyminisztérium számára minden, az Egyesült Államokban számukra dolgozó munkatársukról. A washingtoni külügyminisztérium legfeljebb 10 millió dollár nyomravezetői díjat ajánlott fel a RaHDit (Russian Angry Hackers Did It) néven ismert hacker-hálózat tagjairól szóló információért. A csoportot felelősnek tartják több másik ország választásába való beavatkozásért, és az amerikai kormányzati hatóságok veszélynek minősítik a 2024-es amerikai választások biztonságára nézve.

