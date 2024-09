Nem sikerült megállapodni Helga Schmid EBESZ-főtitkár utódjáról

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagországainak nem sikerült megállapodniuk Helga Schmid főtitkár utódjáról, miközben a főtitkár megbízatása kedden lejárt – közölte a soros elnökséget ellátó Málta EBESZ-képviselője az X közösségi oldalon.

A német diplomata 2020 decembere óta látta el a tisztséget, amelyet tavaly decemberben idén szeptemberig meghosszabbítottak. Oroszország ugyanakkor nem járult hozzá egy ezt meghaladó hosszabbításhoz.

Diplomaták szerint Málta Igli Hasani volt albán külügyminisztert javasolta a posztra egy olyan „megállapodáscsomag” részeként, amelynek keretében holland, georgiai és norvég diplomatákkal töltötték volna fel az EBESZ vezető tisztségeit. Oroszország azonban ellenezte a tervet, emellett Görögország és Törökország is elégedetlen volt vele, mivel jelöltjeiket nem vették figyelembe a pozíciók tervezett betöltésénél.

A jelenlegi körülmények között az EBESZ állandó tisztségviselői fogják irányítani a szervezetet, míg diplomáciai megoldás nem születik a kérdésben.

Keddi sajtótájékoztatóján Schmid hangsúlyozta: a jelenlegi feszültségek ellenére az EBESZ fontos szerepet tölt be. Rávilágított, hogy a szervezetet éppen azért hozták létre, hogy nyitva tartsák a diplomáciai kommunikációs csatornákat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ukrajnai háború ellenére az EBESZ tagállamainak diplomatái – ideértve Ukrajnát és Oroszországot is – hetente összeülnek Bécsben.

Mint mondta, az EBESZ képes a konfliktusokat követő tűzszünetek felügyeletére, s ezzel összefüggésben egyebek között Ukrajnát említette.

Az EBESZ a legnagyobb regionális biztonsági szervezet a világon, célja a stabilitás, a béke és a demokrácia védelme. A bécsi központú szervezet 57 taggal rendelkezik Európából, Észak-Amerikából és Közép-Ázsiából.

Kiemelt kép: Helga Maria Schmid, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára. Schmid 2020 decembere óta látta el a tisztsége, 2024. szeptember 3-án, kedden azonban lejárt főtitkári megbízatása, utódjáról azóta sem sikerült megállapodni. (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)